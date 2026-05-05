Notepad++ : le créateur dénonce une version Mac non autorisée (màj : Nextpad++)

C’est une affaire qui fait du bruit dans la communauté des développeurs : Don Ho, le créateur original de Notepad++, a publiquement dénoncé la version macOS de l’éditeur de code qui a fait les beaux jours de Windows pendant plus de vingt ans.



: Notepad++ devient Nextpad++ sur Mac, pour éviter les conflits.

Dans un message sur son blog, il affirme que cette version pour Mac n’est ni autorisée, ni approuvée, ni affiliée au projet officiel. Il la qualifie même de « trompeuse, inappropriée et franchement irrespectueuse » envers le projet et ses utilisateurs.

Le développeur du port Mac réagit

Andrey Letov, à l’origine du portage macOS, a rapidement réagi en coordination avec Don Ho. Il a annoncé que l’application allait être complètement rebrandée dans les prochains jours :

Nouveau nom

Nouveau logo

Nouveau site web (nouveau domaine)

Ces changements arriveront avec la version 1.0.6. Andrey Letov assure que la transition sera la plus fluide possible pour les utilisateurs actuels.

Rappel important

Pour être parfaitement clair, Don Ho l’a répété : Notepad++ n’a jamais sorti de version officielle pour macOS. La version actuellement disponible sur Mac n’est qu’un portage communautaire non officiel qui utilisait jusqu’ici le nom et la marque Notepad++ sans autorisation.

Que va-t-il se passer maintenant ?

L’application continuera d’exister, mais sous une nouvelle identité. Elle devrait conserver ses fonctionnalités (interface Cocoa, support Apple Silicon, etc.), mais perdra le nom et le branding Notepad++ pour éviter toute confusion.



Cette affaire rappelle une fois de plus l’importance du respect des marques, même dans le monde de l’open source.



Qu’en pensez-vous ? Vous utilisiez la version Mac de Notepad++ ?