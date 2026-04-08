Google Chrome s’améliore sur Mac : onglets verticaux et mode Lecture plein écran

Google vient de déployer une mise à jour très attendue de son navigateur Chrome sur ordinateur (Mac et PC). Deux nouvelles fonctionnalités pratiques font leur apparition sur la version 147.0.7727.56 : les onglets verticaux et un mode Lecture amélioré en plein écran.

1. Les onglets verticaux (Vertical Tabs)

Fini les onglets entassés en haut de la fenêtre ! Chrome permet désormais d’afficher les onglets verticalement dans une barre latérale à gauche. Une manière de gagner de la place en hauteur, chose qui est souvent très précieuse sur ordinateur portable.



Comment activer les onglets verticaux ?

Faites un clic droit n’importe où sur la barre d’onglets

Choisissez « Afficher les onglets verticalement »

Avantages :

Les titres des pages sont entièrement visibles

Il est beaucoup plus facile d’organiser et de gérer un grand nombre d’onglets

Les groupes d’onglets sont plus lisibles

De plus, on peut avoir une barre très compacte avec simplement les icônes pour une immersion encore plus forte.

2. Mode Lecture en plein écran

Google a également repensé son mode Lecture. Au lieu d’apparaître dans un petit panneau latéral, le mode Lecture occupe désormais toute la fenêtre du navigateur, offrant une expérience beaucoup plus confortable et immersive, comme dans Safari d'Apple.



Comment l’activer ?

Faites un clic droit sur n’importe quelle page web

Sélectionnez « Ouvrir en mode lecture »

Cette nouvelle interface supprime les distractions (publicités, menus, images inutiles) et met l’accent sur le contenu textuel, avec une mise en page propre et agréable à lire. Encore une flèche dans le cercueil des sites internet dépendants de la publicité.

Disponibilité sur Mac

Ces deux fonctionnalités sont en cours de déploiement sur la version desktop de Chrome (Windows, macOS et Linux). Elles devraient arriver progressivement chez tous les utilisateurs dans les prochains jours. Si vous gérez beaucoup d’onglets ou lisez régulièrement de longs articles sur le web, ces nouveautés devraient grandement améliorer votre expérience quotidienne avec Chrome.



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