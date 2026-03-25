Safari 26.4 : Apple annonce 44 nouvelles fonctionnalités pour les développeurs

En marge de la sortie d'iOS 26.4 et de macOS 26.4, entre autres, Apple vient de détailler les améliorations apportées à Safari 26.4 via un article sur le blog WebKit. Cette mise à jour met l’accent sur la stabilité, la correction de bugs et l’implémentation de fonctionnalités très attendues par les développeurs web.

44 nouvelles fonctionnalités et 191 bugs corrigés

Dans son article, Jen Simmons, évangéliste Apple pour l’expérience développeur web chez Safari et WebKit, explique la philosophie de cette version :

Les résultats des enquêtes développeurs 2025 sont clairs : vous voulez du temps pour rattraper les nouvelles fonctionnalités, pas être submergés. Vous souhaitez que les fonctionnalités existantes fonctionnent de manière cohérente sur tous les navigateurs. Vous nous avez demandé de corriger les bugs et de combler les écarts de spécifications. C’est exactement ce que vise cette mise à jour.

Avec 44 nouvelles fonctionnalités, 191 corrections de bugs et seulement une dépréciation, Safari 26.4 est une release très orientée qualité et fiabilité. Côté utilisateur, rappelons que Safari sur Mac offre enfin une option de barre compacte.

Les trois fonctionnalités phares de Safari 26.4

CSS Grid Lanes (le gros morceau, cf capture plus haut)

Une nouvelle fonctionnalité très attendue qui étend CSS Grid pour créer facilement des mises en page de type masonry (galeries visuelles riches, waterfalls, etc.). Elle permet de gérer des contenus de tailles et ratios différents avec un placement fluide et flexible.

Jen Simmons : « Une solution longtemps attendue pour construire de riches galeries visuelles et bien plus encore. » WebTransport

Une alternative moderne à WebSocket, basée sur HTTP/3 et QUIC. Elle offre une communication bidirectionnelle à très faible latence, avec plusieurs flux simultanés, sans blocage en tête de ligne.

Idéal pour : jeux multijoueurs, outils de collaboration en temps réel et visioconférences améliorées. Keyboard Lock API

Cette nouvelle API permet aux applications web de capturer des touches clavier (comme la touche Échap) qui étaient auparavant gérées uniquement par le navigateur, notamment en mode plein écran.

Très utile pour les jeux, les clients de bureau à distance ou les outils créatifs. L’API fonctionne uniquement dans un contexte sécurisé et libère automatiquement les touches en cas de changement d’onglet ou de sortie du plein écran.

Autres améliorations notables

Meilleur support des container queries (nom-only)

Améliorations typographiques pour MathML

Corrections importantes sur CSS Zoom, les tableaux, SVG et les animations scroll-driven (désormais threadées pour de meilleures performances)

Support des fonctions min(), max() et clamp() dans l’attribut sizes des images responsives

Améliorations de Web Inspector (outils pour Grid Lanes, visualisations de couches, etc.)

Retour des onglets compacts sur macOS et iPadOS

Améliorations WebRTC, WebAuthn, et bien d’autres

Une seule dépréciation

Safari 26.4 supprime le constructeur FontFaceSet obsolète de l’API CSS Font Loading, conformément à une décision du CSS Working Group.

Disponibilité

Safari 26.4 est déployé sur iOS, iPadOS, macOS, visionOS et watchOS (via les applications utilisant WebKit). Cette mise à jour montre qu’Apple écoute les développeurs : moins de nouveautés, plus de stabilité et de corrections pour que le web fonctionne mieux partout. C'est ce qu'on attend notamment avec iOS 27.