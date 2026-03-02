Apple remplacera Core ML par Core AI à la WWDC26

Apple s'apprête à remplacer Core ML par un nouveau framework, Core AI, lors du WWDC de juin prochain. Ce changement marque un tournant stratégique, visant à moderniser l'intégration de l'IA dans les applications iOS 27

Apple remplace Core ML par Core AI : un signal fort pour iOS 27 et le WWDC

Apple s’apprête à tourner la page sur Core ML, son framework historique dédié à l’apprentissage automatique. Toujours selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino prévoit de le remplacer par un nouveau cadre baptisé Core AI, qui sera présenté lors du WWDC en juin prochain dans le cadre d’iOS 27.



Le changement de nom n’est pas anodin. Gurman souligne qu’Apple est consciente que le terme “machine learning” est désormais perçu comme dépassé, aussi bien par les développeurs que par le grand public. En passant à “Core AI”, Apple embrasse le vocabulaire de l’intelligence artificielle généraliste, qui a largement supplanté celui du machine learning dans le discours technologique ces dernières années.



L’objectif fondamental du framework reste pourtant inchangé : permettre aux développeurs d’intégrer des modèles d’IA externes directement dans leurs applications, sans avoir à tout construire de zéro. Core AI vise simplement à rendre cet exercice plus moderne, plus fluide et mieux adapté aux capacités des puces Apple actuelles, notamment pour le Neural Engine présente dans toutes les puces de la série A et M.

Pour les utilisateurs, ce changement de socle technique devrait se traduire par des expériences plus riches et plus cohérentes au sein des applications tierces, qui pourront tirer parti de l’IA de façon plus native et moins dépendante de ressources cloud externes.



Cette annonce s’inscrit dans un contexte de montée en puissance de l’IA chez Apple. La firme travaille en parallèle sur une refonte en profondeur de Siri pour iOS 27, qui adopterait une interface conversationnelle proche d’un chatbot. À plus court terme, une intégration des modèles Gemini de Google dans Siri est attendue dès iOS 26.5, actuellement en préparation alors qu’iOS 26.4 est en phase de test.



Le WWDC, prévu en juin, devrait lever le voile sur l’ensemble de ces évolutions et préciser la portée réelle de Core AI pour l’écosystème Apple.