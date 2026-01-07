CES 2026 : Intel dévoile les processeurs Core Ultra Series 3 de la gamme Panther Lake

Dans les pas de Qualcomm, Intel a présenté ses derniers processeurs lors du CES 2026, en lançant la gamme « Panther Lake » Intel Core Ultra Series 3. Selon Intel, ces puces sont les plus avancées fabriquées aux États-Unis et elles reposent sur le procédé de fabrication 18A maison. De quoi aussi démontrer à Apple qu’elle sait toujours produire des puces de qualité.

Une question de survie

Le nœud 18A (18 angströms) représente la technologie la plus avancée conçue par Intel à ce jour, même si l'entreprise reste en retard sur TSMC. Ce dernier développe les puces 2 nm de nouvelle génération pour Apple, qui devraient offrir une densité de transistors et une efficacité supérieures à celles du 18A d'Intel.

Intel propose plusieurs modèles dans la gamme Core Ultra Series 3, destinés aux ordinateurs portables haut de gamme comme entrée de gamme. Les références haut de gamme offrent jusqu'à 16 cœurs CPU, 12 cœurs Xe (architecture graphique d'Intel) et 50 TOPS pour l'NPU. Par rapport à la génération précédente, Intel revendique jusqu'à 77 % de performances en jeu supplémentaires, 60 % de meilleures performances multithreadées et jusqu'à 27 heures d'autonomie.



Apple n'utilise plus de puces Intel, donc les nouveaux processeurs Core Ultra Series 3 seront exclusifs aux PC. Cependant, des rumeurs évoquent qu'Intel pourrait fabriquer certaines puces Apple à l'avenir. Selon l'analyste Apple Ming-Chi Kuo, Intel produirait des puces M-series d'entrée de gamme pour les Mac d'Apple sur le procédé 18A, en utilisant les designs d'Apple. Les livraisons pourraient commencer dès mi-2027.



Les premiers ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Core Ultra Series 3 ont été présentés au CES 2026, avec d'autres modèles attendus tout au long du premier semestre de l'année.