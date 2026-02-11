🔥 Apple publie la version finale d'iOS 26.3 et iPadOS 26.3

Apple déploie aujourd’hui iOS 26.3 et iPadOS 26.3, une mise à jour relativement légère mais importante quiarrive deux mois après la version 26.2. Elle met l’accent sur la sécurité, la confidentialité et des outils pratiquespour ceux qui passent d’Android à iPhone. C’est la dernière mise à jour notable avant les grosses évolutions de Siri à base d'IA attendues dans la version 26.4.



Retrouvez aussi les mises à jour des autres appareils Apple : macOS 26.3, tvOS 26.3, watchOS 26.3, visionOS 26.3 et homePodOS 26.3.

Les nouveautés principales d'iOS 26.3

Transfert simplifié vers Android : un nouvel outil permet de placer son iPhone près d’un appareil Androidpendant la configuration pour transférer sans fil photos, messages, notes, applications et plus encore. Finiles apps tierces compliquées !

Transfert de notifications vers des montres tierces (dans l'Union européenne) :

Les montres connectées non-Apple peuvent recevoir des notifications plus complètes depuis l’iPhone. Les utilisateurs pourront les voir et interagir avec elles directement sur l’accessoire tiers (dans l'Union européenne).

Appairage de proximité : les accessoires tiers (ex. : écouteurs ou montres) pourront se connecter à un iPhone ou iPad de manière ultra-simple, comme les AirPods, en les approchant simplement de l'appareil (un appui suffit pour confirmer).

RCS avec chiffrement de bout en bout : les conversations RCS gagnent enfin en sécurité avec un vraichiffrement E2E.

Confidentialité accrue pour la localisation : sur les iPhone/iPad équipés du modem Apple C1 ou C1X, une nouvelle option limite le partage de localisation précise avec les opérateurs (disponible chez certainscarriers comme Boost Mobile aux US, EE au Royaume-Uni, etc.).

Améliorations des fonds d’écran : les galeries Astronomie et Météo reçoivent de nouveaux visuels et options de personnalisation.

Petits raffinements : modifications du partage, ajustements visuels dans Apple Music, , et des corrections de bugs.

Sécurité : correction de dizaines de vulnérabilités (Apple parle de plus de 70 dans tout l’écosystème).

C’est une mise à jour recommandée pour tout le monde, surtout pour la sécurité et si vous envisagez de changerde téléphone.

Comment installer iOS 26.3 / iPadOS 26.3

Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si la mise à jour n’apparaît pas tout de suite, patientez quelques minutes ou redémarrez. Faites une sauvegarde iCloud ou sur Mac/PC avant.



La mise à jour pèse environ 1,5 à 2 Go selon votre appareil (iPhone 11 et plus, iPad récents).