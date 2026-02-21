Toutes les dates d'iOS 27 : bêta, RC et version finale

Chers fans d'Apple, si vous êtes comme moi, impatients de découvrir les prochaines évolutions de l'iPhone, vous vous êtes forcément poser cette question : quand pourrai-je mettre la main sur iOS 27 ?



Même si Apple n'a pas encore officialisé la date, en se basant sur l'historique de la marque en la matière, la bêta d'iOS 27 devrait débarquer le 8 juin 2026, en marge de la WWDC 2026. C'est l'occasion parfaite pour faire un petit tour d'horizon sympathique d'iOS 26, le système actuel qui a révolutionné nos iPhones, et d'anticiper ce que iOS 27 pourrait nous réserver. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Un petit rappel sur iOS 26

iOS 26, sorti en septembre 2025, a marqué un vrai tournant pour Apple. Avec son nouveau système de numérotation (un saut direct depuis iOS 18 pour refléter l'année scolaire 2025-2026), il a introduit des changements majeurs qui rendent l'iPhone plus intuitif et intelligent que jamais. On y trouve des fonctionnalités IA utiles, un design renouvelé plus immersif et des outils qui simplifient la vie quotidienne. C'est le système qui équipe actuellement la plupart des iPhones récents, et il continue d'évoluer avec des mises à jour comme iOS 26.3 en février 2026, mais surtout iOS 26.4 actuellement en bêta.



iOS 26 a été un vrai coup de frais, voici les points marquants :

Liquid Glass : Un design innovant avec des interfaces translucides et fluides qui donnent une sensation de profondeur et de modernité.

: Un design innovant avec des interfaces translucides et fluides qui donnent une sensation de profondeur et de modernité. 20 nouveautés IA : Des fonctionnalités comme Visual Intelligence pour analyser ce qui est à l'écran, et des intégrations ChatGPT pour Siri et les outils d'écriture.

: Des fonctionnalités comme Visual Intelligence pour analyser ce qui est à l'écran, et des intégrations ChatGPT pour Siri et les outils d'écriture. Mode d'alimentation adaptatif : Un mode économie d'énergie intelligent qui apprend de vos habitudes pour optimiser la batterie sans sacrifier les performances. Un coup de pouce pour augmenter l'autonomie de son iPhone.

: Un mode économie d'énergie intelligent qui apprend de vos habitudes pour optimiser la batterie sans sacrifier les performances. Un coup de pouce pour augmenter l'autonomie de son iPhone. Filtrage des appels : Des filtres pour détecter les appels/spams et transcrire en live, plus Live Translation pour les conversations multilingues.

: Des filtres pour détecter les appels/spams et transcrire en live, plus Live Translation pour les conversations multilingues. Autres pépites : Personnalisation du rappel des alarmes (enfin !), alerte "lentille salle" pour nettoyer l'objectif avant de shooter, et des améliorations dans Apple Pay, Music (AutoMix !) et Wallet.

Ces ajouts ont rendu iOS 26 plus pratique et fun, en mettant l'accent sur l'IA pour nous assister au quotidien.

Et les nouveautés attendues sur iOS 27

Quant à iOS 27, ce sera la prochaine grande mise à jour, attendue pour septembre 2026. Elle s'annonce comme une évolution naturelle, avec un focus sur l'IA, la personnalisation et l'intégration cross-plateformes. Apple vise à rendre l'expérience encore plus immersive, inspirée des avancées récentes aperçues sur visionOS.



Pour iOS 27, les rumeurs pointent vers une étape majeure, influencée par Steve Lemay, qui a pris la tête du design d'interface chez Apple en 2025 après le départ d'Alan Dye pour Meta. Lemay, un vétéran d'Apple depuis 1999, est connu pour son approche collaborative et innovante - on lui doit déjà des contributions clés aux interfaces Apple. Sous sa direction, iOS 27 pourrait peaufiner le look inspiré de visionOS, avec des éléments plus "user-friendly". La difficulté va être de conserver le côté immersif (verre, barres qui se cachent, etc), tout en renforçant la praticité. Un défi de taille qui devrait montrer l'étendue des qualités de Steve, notre nouvel espoir.

Les dates des dernières WWDC

Apple adore nous teaser ses nouveautés lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), et les dates suivent un pattern clair : toujours au début de juin. Voici les cinq dernières pour vous donner une idée :

Vous voyez ? C'est presque toujours un lundi autour du 5-10 juin. Pour 2026, le 8 juin tombe pile un lundi, ce qui en fait la date la plus probable pour l'annonce et la sortie de la première bêta d'iOS 27.

Un calendrier potentiel pour les bêtas d'iOS 27

En se basant sur l'historique d'iOS 26 (qui a suivi un rythme similaire à iOS 18, avec des bêtas toutes les 1-2 semaines après la WWDC 2025 le 9 juin), voici un calendrier estimé pour iOS 27 en 2026. Bien sûr, c'est spéculatif, mais ça colle aux habitudes d'Apple :

Bêta 1 : 8 juin 2026 (jour d'ouverture de la WWDC 26, pour les devs)

(jour d'ouverture de la WWDC 26, pour les devs) Bêta 2 : 22 juin 2026

Bêta 3 : 6 juillet 2026

Bêta 4 : 20 juillet 2026

Bêta 5 : 3 août 2026

Bêta 6 : 10 août 2026

Bêta 7 : 17 août 2026

Bêta 8 : 24 août 2026

Release Candidate (RC) : Autour du 7 septembre 2026 (après l'événement iPhone)

: Autour du 7 septembre 2026 (après l'événement iPhone) Version finale : Mi-septembre 2026, probablement le 14 ou 21 septembre

Préparez-vous à tester ces bêtas si vous êtes développeur ou public beta-testeur - mais rappelez-vous, elles peuvent être buggées au début !



Qu'en pensez-vous ? Prêts pour iOS 27 ? Téléchargez notre app iSoft pour ne rien manquer de l'actualité Apple, depuis 2008 !