Apple propose iOS 16.7.15 et iOS 15.8.7 sur les anciens appareils

Apple a publié les mises à jour iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 et iPadOS 15.8.7 destinées aux anciens modèles d’iPhone et d’iPad qui ne peuvent pas installer les versions récentes d’iOS ou d’iPadOS comme iOS 18 ou iOS 26. Ces correctifs de sécurité visent notamment les iPhone 8, 8 Plus, X (pour iOS 16.7.15), ainsi que les iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, SE de première génération (pour iOS 15.8.7), et les iPad correspondants comme l’iPad Air 2, iPad mini 4, iPad de 5e génération ou les premiers iPad Pro.

Un fix pour la faille Coruna

Les utilisateurs peuvent installer ces mises à jour via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si les mises à jour automatiques sont activées, elles s’installeront seules dans les prochains jours. Apple indique que ces versions contiennent des correctifs de sécurité importants.

Effectivement, quand on se penche sur les détails publiés par la firme, on constate que ces mises à jour logicielles corrigent des vulnérabilités exploitées par le kit d’exploitation Coruna, un outil sophistiqué révélé début mars 2026 par le Google Threat Intelligence Group. Coruna combine plusieurs failles, notamment dans WebKit et le noyau, pour attaquer les appareils sous iOS 13.0 à 17.2.1 et a été observé dans des attaques réelles. Ces mêmes correctifs avaient été intégrés dans iOS 17.2 en décembre 2023, mais sont ici adaptés aux anciens appareils incapables de passer à iOS 17 ou plus récent.

Plus de 5 ans de mises à jour

Pour mémoire, Apple fournit généralement des mises à jour de sécurité pendant au moins cinq ans après le lancement d’un iPhone, mais ce soutien est souvent prolongé bien au-delà, comme l’a montré la mise à jour reçue par l’iPhone 5s treize ans après sa sortie en 2013, plus tôt cette année. Apple recommande d’installer ces mises à jour rapidement pour se protéger contre d’éventuelles attaques.