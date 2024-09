Apple promet au moins 5 ans de mises à jour de sécurité pour l'iPhone

Depuis le départ, Apple n'a jamais vraiment annoncer la durée de prise en charge logicielle de ses appareils. La réparation matérielle est disponible pendant sept ans auprès du constructeur (avant de passer "vintage"), alors que les mises à jour sont variables d'un modèle à un autre.



Cette fois, grâce à une exigence légale britannique particulière, les choses évoluent, avec la promesse de 5 années de mises à jour de sécurité, au minimum. Si c'est inférieur à ce que Samsung et Google se sont récemment engagés à faire, dans les faits, Apple va déjà au-delà.

Cinq ans au minimum

Selon un document réglementaire public, Apple a promis la prise en charge de ses derniers modèles d'iPhone, la gamme iPhone 15, pendant au moins cinq ans à compter de leur sortie. Cette exigence concerne principalement les mises à jour de sécurité, suite à la nouvelle règlementation de la PSTI (Sécurité des produits et infrastructures de télécommunications) autour de la transparence. Apple affirme donc qu'elle fournira des patchs de sécurité pour l'iPhone 15 jusqu'en 2028, le compte à rebours ayant commencé en septembre 2023, lors de son lancement. Naturellement, les modèles suivants, comme l'iPhone 16, seront également inclus dans la démarche.

La concurrence fait-elle mieux ?

Si vous nous suivez, vous avez compris que cette promesse est en fait inférieure de deux ans à ce qu'offrent certains des principaux concurrents d'Apple. Samsung (depuis les S24) et Google (depuis les Pixel 8) garantissent tous deux sept ans de mises à jour au global, soit deux ans de plus que ce que garantit Apple.



Sauf que dans les faits, la société de Cupertino fournit depuis longtemps plus de cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses différents appareils. Certains iPhones ont reçu des mises à jour de sécurité près de dix ans après la sortie initiale, ce qu'aucun Android n'a pu bénéficié sur le marché. Si Samsung et Google devancent actuellement Apple en termes de durée de garantie de l'assistance logicielle, cela ne signifie pas que les utilisateurs d'iPhone ne peuvent pas conserver leur téléphone aussi longtemps, voire plus longtemps.

La preuve par l'exemple

Les clients Apple sont particulièrement soignés, que ce soit du côté du Mac, de l'iPad ou de l'iPhone. Par exemple, la mise à jour de sécurité d'iOS 15.8.2 livrée en mars dernier fonctionne sur l'iPhone 6s, un appareil lancé en 2015, soit vieux de près de neuf ans.



Reste que la firme aurait pu, officiellement, s'aligner sur ses concurrents, qui en ont fait un argument marketing. Dans tous les cas, les gestes valent plus que les mots, et Apple l'a bien compris.



Est-ce que la garantie d'avoir des mises à jour de sécurité sur l'iPhone pendant un certain nombre d'années est important pour vous ? Dites-nous pourquoi dans les commentaires.