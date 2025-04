Apple n’est pas encore sûr de lancer un iPhone 17e en 2026

Apple a dévoilé l'iPhone 16e en début d’année, introduisant un nouveau segment dans sa gamme d'iPhone en remplacement de la série iPhone SE. Contrairement à ses prédécesseurs « SE », l'iPhone 16e partage la même numérotation que les modèles phares de l'iPhone 16, suscitant des spéculations sur la possibilité qu'Apple en fasse une sortie annuelle.

Encore en discussions en interne

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu'Apple n'a pas encore pris de décision, contrairement à un leaker chinois qui l’annonçait avant même la présentation officielle.

L'iPhone 16e, en essence une version simplifiée de l'iPhone 16, représente une refonte significative par rapport au SE 3. En le positionnant comme une variante de l'iPhone 16 plutôt qu'un SE autonome, Apple a renforcé son attrait, notamment sur des marchés comme la Chine. Cependant, selon notre confrère, Apple n'a pas encore décidé s'il mettra à jour la gamme ‘e’ chaque année, une décision étant encore à plusieurs mois.

Si Apple choisit de lancer un iPhone 17e, il suivrait probablement la fenêtre de lancement de fin d'hiver ou début de printemps de l'iPhone 16e et des anciens modèles SE, soit dans environ un an. Les améliorations possibles incluraient la puce A19 et certaines fonctionnalités de la gamme iPhone 17, comme le contrôle de l'appareil photo, absent de l'iPhone 16e. On pense aussi à MagSafe, Cependant, des changements majeurs sont peu probables.



Pour l'instant, les plans d'Apple concernant l'iPhone 17e restent flous, et des rumeurs significatives ne devraient pas arriver avant la fin de l’année. Le journaliste de Bloomberg estime qu'un modèle ‘e’ annuel pourrait aider Apple à rester compétitif sur le marché des smartphones à bas prix. On plussoie.