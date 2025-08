Luc Besson : "On peut faire un long-métrage avec un iPhone"

Le célèbre réalisateur français Luc Besson vient de partager sa vision du tournage avec iPhone, offrant un regard nuancé sur cette pratique qui gagne en popularité dans l'industrie cinématographique. Ses propos, captés par nos confrères de RTL, révèlent comment le smartphone d'Apple transforme l'approche créative tout en conservant certaines limitations techniques.

L'iPhone selon Luc Besson : un outil cinématographique à part entière

Pour le réalisateur de "Léon" et "Le Cinquième Élément", l'iPhone représente bien plus qu'un simple gadget technologique. "On ne peut pas tout faire avec l'iPhone, mais en tout cas, on peut faire un long-métrage", explique-t-il avec pragmatisme. Cette affirmation prend tout son sens quand on observe l'évolution constante des capacités vidéo des iPhone, notamment depuis l'introduction du mode Cinématique et des fonctions ProRes sur les modèles Pro.

Besson souligne une différence fondamentale d'approche : là où le cinéma traditionnel impose ses contraintes techniques, l'iPhone offre une spontanéité nouvelle. Cette flexibilité s'inscrit parfaitement dans la philosophie Apple qui consiste à démocratiser des outils professionnels complexes en les rendant accessibles à tous.

Une proximité inédite avec les acteurs

L'aspect le plus marquant des propos du réalisateur concerne la relation avec les comédiens. "On a une liberté incroyable. On peut être à 50 centimètres d'eux, leur parler pendant la prise", détaille Besson. Cette proximité physique transforme radicalement la dynamique de tournage, permettant une direction d'acteurs plus instinctive et naturelle.

L'iPhone excelle également dans les espaces contraints : "On peut se mettre dans des endroits totalement exigus là où une caméra ne pourrait pas aller." Cette capacité d'adaptation spatiale ouvre de nouvelles perspectives créatives, particulièrement précieuse pour les scènes intimistes ou les environnements exigus. Apple a d'ailleurs optimisé la stabilisation optique et électronique de ses derniers modèles pour répondre précisément à ce type d'usage.

Les compromis techniques à accepter

Malgré son enthousiasme, Luc Besson reste lucide sur les limitations. "Il n'y a pas de zoom, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire", reconnaît-il. Cette absence de zoom optique variable reste effectivement l'une des principales différences avec l'équipement cinématographique traditionnel, même si les iPhone Pro proposent désormais plusieurs focales fixes.

Cependant, le réalisateur assume pleinement ces contraintes : "Moi, je prends du plaisir vraiment aux deux". Cette philosophie rejoint celle de nombreux cinéastes qui voient dans ces limitations une source de créativité, forçant à repenser la mise en scène et le langage visuel. C'est comme dans la photo, l'outil n'est pas toujours le plus important.

L'iPhone continue ainsi de s'imposer comme un outil légitime dans l'arsenal cinématographique, non pas pour remplacer les caméras professionnelles, mais pour offrir une approche complémentaire. Les témoignages comme celui de Luc Besson confirment que la qualité d'un film ne dépend pas uniquement du matériel utilisé, mais avant tout de la vision créative qui l'anime.



Inutile de rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir un iPhone pour capturer un film comme le fait Luc Besson. Il faut impérativement être doté de perches, lumières, micros... et idéalement plusieurs iPhone. Dans le cadre professionnel avec du matériel virtuellement illimité, ça fait quand même sens d'utiliser un iPhone comme le fait le célèbre réalisateur français.