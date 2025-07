Apple échoue à faire rejeter le procès antitrust du DOJ sur la domination de l'iPhone

La demande d'Apple pour stopper le procès antitrust du Département de la Justice (DOJ) des États-Unis, qui accuse l'entreprise de dominer illégalement le marché des smartphones, a été rejetée selon Reuters. Un coup dur pour la firme.

Apple sera jugée

En août 2024, Apple a déposé une motion pour rejeter l'affaire, mais le juge fédéral Julien Neals à Newark, New Jersey, a refusé cette demande, permettant au procès de suivre son cours. Déposé en mars 2024 par le DOJ, avec le soutien de 16 procureurs généraux d'État et de Washington, D.C., le procès vise les pratiques restrictives d'Apple concernant les applications, services et accessoires tiers.

Le DOJ affirme que les politiques d'Apple enferment les utilisateurs dans son écosystème, rendant difficile le passage à des concurrents et étouffant la concurrence dans des domaines comme la messagerie, les montres connectées, les portefeuilles numériques et les services cloud. Le procès allègue :

Pendant de nombreuses années, Apple a bâti une plateforme et un écosystème iPhone dominants, ce qui a contribué à sa valorisation astronomique. Parallèlement, l'entreprise a compris depuis longtemps que les technologies disruptives et les applications, produits et services innovants menaçaient cette domination en réduisant la dépendance des utilisateurs à l'iPhone ou en facilitant le passage à un smartphone non Apple. Plutôt que de répondre aux menaces concurrentielles en proposant des smartphones moins chers aux consommateurs ou une meilleure monétisation aux développeurs, Apple a opté pour une série de règles et de restrictions évolutives dans ses directives App Store et ses accords avec les développeurs, ce qui lui permettrait d'imposer des frais plus élevés, de freiner l'innovation, d'offrir une expérience utilisateur moins sécurisée ou dégradée, et de freiner les alternatives concurrentes.

Apple a rétorqué que ses règles privilégient la sécurité des utilisateurs et l'intégrité de la plateforme, et non le contrôle du marché, et a averti que l'assouplissement des restrictions pourrait nuire à l'innovation. Cependant, le juge Neals a jugé les arguments du DOJ suffisamment solides pour poursuivre, ouvrant la voie à une bataille judiciaire potentiellement longue.

Les GAFAM visés

Ce procès s'inscrit dans une répression plus large des États-Unis contre les grandes entreprises technologiques, avec Meta confrontée à des ordonnances potentielles de démantèlement concernant WhatsApp et Instagram, et Google luttant contre deux affaires antitrust distinctes sur sa domination dans la recherche et la technologie publicitaire. Apple s'est dit sûre de sa bonne foi et assure qu'elle se battra devant les tribunaux pour conserver un modèle qui met la sécurité des clients avant tout.