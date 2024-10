Un procès antitrust menace l'accord Safari à plusieurs milliards entre Apple et Google

Depuis plus de 10 ans, Apple et Google ont un accord qui se renouvelle chaque année avec derrière une somme astronomique. Le deal ? Proposer par défaut aux utilisateurs de Safari le moteur de recherche Google et ce, dans tout l’écosystème Apple ! Pour Google, c’est un atout considérable (qui coûte cher), mais pour les concurrents comme Bing, Yahoo ou Ecosia, cet accord est un gros préjudice.

La fin de l’accord entre Apple et Google ?

L’accord historique entre Apple et Google, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les produits Apple, est menacé par un procès antitrust intenté par le ministère de la Justice des États-Unis. Cet accord, crucial pour les deux géants californiens, pourrait bientôt prendre fin, bouleversant ainsi les résultats financiers pour les deux entreprises.



En 2022, cet accord a généré plus de 20 milliards de dollars de revenus pour Apple, une somme qui a laissé son empreinte dans les résultats financiers annuels. La fin de cet accord pourrait entraîner une chute des résultats financiers d’Apple, car il est peu probable que la firme de Cupertino parvienne à compenser ces 20 milliards de pertes par des ventes supplémentaires de produits ou des souscriptions à ses services. Apple reçoit 36 % des revenus publicitaires issus des recherches effectuées sur Safari grâce à cet accord.

D’un autre côté, Google fait face à des conséquences potentiellement dévastatrices. Si le tribunal se prononce contre Google, l’entreprise pourrait perdre l’accès à environ 70 % des recherches effectuées sur iPhone. Une telle décision affecterait gravement les revenus publicitaires mobiles de Google, qui ont contribué à ses 207 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2023.



Pour anticiper ces possibles changements obligatoires suite à une décision de justice, Google a mené des campagnes publicitaires intensives en 2022 et 2023 afin de promouvoir ses applications et réduire sa dépendance à Safari. L’entreprise a également recruté Robby Stein, un ancien cadre de Yahoo puis d’Instagram, pour améliorer le taux d’adoption de ses applications par les utilisateurs d’iPhone. Les stratégies de Stein incluent l’intégration de l’IA générative pour rendre les applications Google plus attrayantes et augmenter leur utilisation. Google vise à doubler le nombre de recherches effectuées en dehors de Safari, une initiative cruciale si l’accord venait à être annulé.



Pour l’instant, le verdict du procès antitrust est attendu. Si le tribunal prend une décision en défaveur d’Apple et de Google, l’accord prendra fin et Google pourrait ne plus être le moteur de recherche par défaut dès iOS 18. La fin de cet accord pourrait également pousser Apple à lancer son propre moteur de recherche, une stratégie qu’elle a jusqu’à présent évitée en raison de son partenariat lucratif avec Google. Dans ce nouveau contexte, Apple n’aurait plus rien à perdre à explorer cette nouvelle aventure.



