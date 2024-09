Apple remporte un procès antitrust en Chine

Aux quatre coins du monde, Apple est attaqué en justice pour sa politique de distribution des applications. La commission de l'App Store dérange les développeurs, mais aussi les consommateurs qui n'hésitent pas à engager des poursuites judiciaires. Un chinois a essayé en 2021 de lancer une poursuite contre Apple en affirmant que la commission de l'App Store l'impactait directement. Malheureusement pour ce propriétaire d'iPhone, la plainte n'a pas abouti sur une condamnation d'Apple, le tribunal a donné raison à la firme de Cupertino.

Apple remporte un procès antitrust

En 2021, un utilisateur d'iPhone en Chine a lancé une action en justice contre Apple, accusant la société de Cupertino de pratiquer des commissions excessives sur les applications iOS. Selon lui, ces commissions obligeaient les consommateurs à payer plus cher que ceux utilisant des smartphones sous Android. Cette critique repose sur une réalité bien connue : de nombreux développeurs répercutent la commission de 30% sur les prix facturés aux utilisateurs de leurs applications.



Cependant, le tribunal de Shanghai a récemment rejeté cette plainte, comme l'a rapporté le South China Morning Post. Après avoir comparé les frais de commission des différents magasins d'applications, le tribunal a conclu que ceux d'Apple n'étaient pas "plus élevés" que ceux du Google Play Store (le principal concurrent de l'App Store sur le marché des smartphones). Cette décision repose sur l'absence de preuves indiquant que ces frais conduisent directement à des prix plus élevés pour les consommateurs.

Le verdict du tribunal a été salué par Apple, mais elle n'a pas mis fin à la controverse. Jin, le représentant légal du plaignant, a annoncé dans un billet de blog sur WeChat son intention de faire appel devant la Cour populaire suprême de Chine. Cette déclaration montre la détermination du demandeur à continuer de lutter contre ce qu'il considère comme une pratique monopolistique et injuste.



En attendant l'éventuel appel, Apple peut célébrer cette décision comme une petite victoire dans la défense de ses pratiques commerciales en Chine, un marché d'une importance capitale pour l'entreprise. Cependant, cette victoire pourrait également alimenter les débats et les critiques concernant les commissions élevées des magasins d'applications, un sujet qui reste au cœur des préoccupations des consommateurs et des développeurs à l'échelle mondiale.



