Apple Watch : Apple remporte son procès face à AliveCor

L’Apple Watch est sans aucun doute l’un des produits les plus innovants du catalogue d’Apple, mais la célèbre montre connectée est souvent attaquée en justice pour des violations de brevets. Si Masimo a réussi à faire interdire les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 plusieurs jours aux États-Unis, AliveCor n’a pas réussi à obtenir gain de cause après avoir dénoncé des pratiques anticoncurrentielles.

Apple remporte son procès, AliveCor va faire appel

Apple est sorti victorieux cette nuit du procès l’opposant à AliveCor, une entreprise spécialisée dans les solutions de santé cardiaque. Ce procès, qui a débuté en 2021, a été marqué par des accusations de pratiques anticoncurrentielles portées par AliveCor contre le géant californien. Après plus d’un an et demi de procédure, le juge a rendu un verdict favorable à Apple, mettant ainsi fin à cette confrontation judiciaire.



AliveCor avait initialement saisi la justice, arguant que les modifications apportées par Apple à l’algorithme de l’Apple Watch avec la mise à jour watchOS 5 avaient nui à la fonctionnalité de son accessoire ECG KardiaBand et de son application SmartRhythm. Selon AliveCor, ces changements avaient pour but d’exclure les applications tierces de la surveillance des arythmies cardiaques, limitant ainsi la concurrence et les choix disponibles pour les consommateurs.

En réponse, AliveCor a demandé des dommages et intérêts et a sollicité une injonction pour contraindre Apple à cesser ses pratiques jugées abusives. Toutefois, la cour a pris le parti d’Apple, rejetant la demande d’AliveCor de forcer la société à maintenir une technologie de suivi cardiaque antérieure.



Les détails spécifiques du jugement sont restés confidentiels, suite aux demandes des deux parties impliquées. Malgré cette défaite, AliveCor a annoncé son intention de faire appel de la décision, tout en affirmant que l’issue de cette affaire n’affecte pas ses activités quotidiennes. L’entreprise a également souligné que les conclusions de l’International Trade Commission (ITC) concernant la violation de brevets par Apple restent pertinentes.



En parallèle, AliveCor continue de mener plusieurs autres procès contre Apple pour contrefaçon de brevet, distincts de cette affaire antitrust.



La victoire d’Apple dans ce procès est un exemple de plus des défis juridiques que les entreprises technologiques doivent naviguer lorsqu’elles développent des innovations susceptibles de chevaucher ou de perturber les technologies et les brevets existants. Pour AliveCor, la bataille juridique se poursuit, signifiant que les questions de concurrence et de propriété intellectuelle resteront au premier plan dans l’industrie de la technologie de santé.



Source