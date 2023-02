AliveCor : la Maison Blanche va trancher sur l'interdiction des Apple Watch

Le président américain Joe Biden devrait rendre sa décision sur une éventuelle interdiction des importations d'Apple Watch dans le pays ce lundi d'après les informations de The Hill. Cette information fait suite à une plainte de la part d'AliveCor. En décembre 2022, la Commission américaine du commerce international (ITC) a estimé que la fonctionnalité ECG de certains modèles d'Apple Watch enfreignait les brevets de la société de technologie médicale.

Les Apple Watch 8 et Ultra menacées

Parallèlement à sa décision, l'ITC a émis une ordonnance d'exclusion limitée à l'encontre d'Apple, ainsi qu'une ordonnance de cessation et de désistement qui pourrait interdire au fabricant de l'iPhone d'importer aux États-Unis certains modèles d'Apple Watch qui violent les brevets d'AliveCor. Malheureusement, il s'agit notamment des derniers modèles Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra, qui comportent tous deux un capteur ECG.

Lundi, le président Biden doit décider s'il oppose son veto à la décision de l'ITC ou s'il autorise la poursuite du litige devant les tribunaux. Apple et AliveCor sont engagés dans une bataille de brevets depuis 2021.



Avant la décision de Washington, Apple a intensifié ses efforts de lobbying et a retenu Shara Aranoff, lobbyiste chez Covington & Burling qui a également été présidente de l'ITC pendant l'administration Obama, pour faire pression sur le gouvernement américain en son nom.



"Apple a des ressources illimitées. Ils vont s'en prendre à tous ceux qu'ils peuvent avoir et c'est ce qu'ils font", a déclaré Priya Abani, PDG d'AliveCor. "Nous ne sommes qu'une startup".



Le cas d'AliveCor n'est qu'une des nombreuses allégations de "Sherlocking" contre Apple, un terme familier pour désigner le cas où le fabricant de l'iPhone surveille une technologie développée par un partenaire, un développeur ou une autre partie, la copie et la rebaptise en une fonctionnalité qui lui est propre sans aucun crédit (ou compensation) au créateur original.



Reste le Patent Trial and Appeal Board a jugé que les brevets de la société n'étaient pas valides en décembre...



Si le président Biden soutient la décision de l'ITC, Apple et AliveCor poursuivront le litige. Un veto de la Maison Blanche, en revanche, mettrait fin à l'interdiction potentielle des importations d'Apple Watch. En 2013, Apple avait réussi à obtenir du président Barack Obama un veto contre une interdiction similaire de l'ITC sur les importations d'iPhone et d'iPad.