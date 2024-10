La Maison Blanche n'annulera pas l'interdiction de vente de l'Apple Watch aux États-Unis

L'interdiction de vente de l'Apple Watch Series 9 et Ultra 2 prononcée le 18 décembre, en raison d'un litige de brevet entre Apple et Masimo, a été rapidement suivie des faits. Apple a mis fin aux ventes de montres sur sa boutique en ligne il y a quelques jours, et, depuis hier 25 décembre, les derniers modèles de montres sont également indisponibles dans les Apple Store. Si la firme comptait sur le gouvernement pour réagir, c'est raté.

Une bataille avec Masimo

L'International Trade Commission (ITC) a confirmé ce matin que l'administration Biden avait choisi de ne pas annuler l'interdiction. "Après des consultations approfondies, l'ambassadrice Katherine Tai a décidé de ne pas revenir sur la décision de l'ITC", a déclaré l'agence dans un communiqué.



L'interdiction de l'ITC résulte d'une décision de justice selon laquelle Apple a enfreint les brevets de Masimo relatifs au capteur d'oxymétrie de pouls de l'oxygène du sang.



Pour mémoire, Masimo a accusé Apple, dès 2020, de recruter ses employés, de voler sa technologie d'oxymétrie de pouls et de l'incorporer dans la célèbre Apple Watch.



Un procès avec jury sur les allégations de Masimo devant le tribunal fédéral de Californie s'est terminé par un vice de procédure en mai. Apple a séparément poursuivi Masimo pour violation de brevet devant le tribunal fédéral du Delaware et a qualifié les actions en justice de Masimo de "manœuvre visant à ouvrir la voie" à sa propre montre intelligente concurrente.

La vente d'Apple Watch reste bloquée

Apple n'est donc pas autorisé à vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis. Les revendeurs tiers peuvent écouler les montres qu'ils ont en magasin, mais comme toutes les importations futures du produit sont interdites, le stock devrait se tarir rapidement. Apple indique simplement que les modèles de montres concernés sont "actuellement indisponibles".



L'Apple Watch SE est autorisée à rester en vente, car elle ne comprend pas de capteur d'oxygène dans le sang.



Apple a déclaré qu'elle ferait prochainement appel de la décision de l'ITC auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral.

Quelle solution pour Apple ?

Apple se trouve actuellement dans une impasse. Masimo a indiqué qu'elle était disposée à négocier, mais Apple estime que les décisions en matière de brevets ne sont pas valables et ne veut pas payer de redevances. Cependant, la situation est critique pour la firme de Cupertino. Chaque jour qui passe est une perte sèche en termes de revenus, d'autant plus en cette période de fêtes de fin d'année.



Apple étudie des solutions d'atténuation logicielle qui, selon elle, permettront de contourner les brevets en question et de remettre la montre en vente. Toutefois, cette approche nécessitera du temps, notamment pour recevoir les autorisations légales nécessaires au retour de la montre sur le marché.



En France, l'Apple Watch 9 reste en vente chez Apple, Amazon et autres.

