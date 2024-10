Apple suspend la vente de l’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux US (màj x9)

C’est une annonce pour le moins surprenante, malgré le succès commercial des dernières générations d’Apple Watch (Series 9 et Ultra 2), Apple va être contraint de suspendre la vente de ses deux modèles. La raison est simple, l’entreprise est poursuivie pour une violation de brevet par la société de technologie médicale Masimo.

Une perte financière colossale à venir

La firme de Cupertino vient d’annoncer la suspension imminente de la disponibilité de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis. Cette décision fait suite à une ordonnance de la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis, liée à un litige de brevet avec l’entreprise de technologie médicale Masimo.



Tout est déjà programmé pour le retrait de la Series 9 et de l’Ultra 2 de l’Apple Store en ligne et les boutiques physiques, les ventes cesseront sur le site web d’Apple après 15 heures (heure de l’Est) le 21 décembre et dans les magasins physiques après le 24 décembre. Le président Joe Biden a la possibilité d’exercer son droit de veto sur cette décision jusqu’au 25 décembre. Si aucun veto n’est exercé, l’ordonnance de l’ITC interdira toutes les importations des modèles concernés aux États-Unis à partir de cette date. Pour le moment, Joe Biden ne s’est pas prononcé comme étant favorable à appliquer son doit de veto sur cette décision. Les chances que ce scénario se produise sont globalement faibles.

Cette interdiction affecte uniquement les modèles équipés du capteur d’oxygène sanguin, l’Apple Watch SE, qui ne possède pas cette fonctionnalité (heureusement), restera en vente. De plus, les modèles affectés continueront d’être disponibles auprès d’autres détaillants, tels qu’Amazon et Best Buy jusqu’à épuisement des stocks.



Les utilisateurs actuels d’Apple Watch équipées du capteur d’oxygène sanguin n’ont pas à s’inquiéter (apparu sur l'Apple Watch 6). Les montres déjà vendues ne sont pas concernées par cette décision et continueront de fonctionner normalement. De plus, l’ordre de l’ITC inclut une exception pour le service, la réparation ou la garantie des unités vendues avant le 25 décembre.



Suite à cette annonce presque insolite dans l’histoire d’Apple, l’entreprise a tenu à faire une déclaration au média 9to5mac :

Une période d'examen présidentiel est en cours concernant une ordonnance de la Commission du commerce international des États-Unis sur un litige technique de propriété intellectuelle concernant les appareils Apple Watch contenant la fonction Blood Oxygen. Bien que la période d'examen ne se termine pas avant le 25 décembre, Apple prend des mesures préventives pour se conformer si la décision est en vigueur. Cela inclut la suspension des ventes de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 sur Apple.com à partir du 21 décembre et depuis les points de vente Apple après le 24 décembre. Les équipes d'Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et des services qui offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de santé, de bien-être et de sécurité de pointe. Apple n'est pas du tout d'accord avec l'ordre et poursuit une gamme d'options juridiques et techniques pour s'assurer que l'Apple Watch est disponible pour les clients. Si la commande est en vigueur, Apple continuera de prendre toutes les mesures pour retourner l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 aux clients aux États-Unis dès que possible.

Par chance pour Apple, ce retrait intervient à une période proche de Noël, ce qui signifie que les consommateurs qui étaient intéressés par l’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ont eu le temps (pour la majorité) d’investir dans l’un des deux modèles. Pour mémoire, Masimo avait déjà attaqué Apple en 2020.