Apple dit être en désaccord avec l’interdiction de l’Apple Watch Series 9/Ultra 2

Depuis hier, il n’est plus possible de se procurer une Apple Watch Series 9 et Ultra 2 auprès d’Apple aux États-Unis. Ce retrait commercial qui va fortement impacté les ventes provoque évidemment une gigantesque déception pour la firme de Cupertino. L’entreprise vient de s’exprimer au média 9to5mac et affirme être en profond désaccord avec la décision de l’ITC.

Apple déclare publiquement être profondément contre cette décision

Apple a annoncé aujourd’hui publiquement son désaccord avec la décision de la Commission du commerce international des États-Unis (US-ITC) d’interdire la vente de ses modèles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis. Cette décision fait suite à un ordre de l’ITC, entraînant la disparition de ces modèles des Apple Store aux États-Unis. La bonne nouvelle, c’est que l’Apple Watch SE reste disponible à la vente, offrant une alternative aux consommateurs américains.



Apple a précisé que cette interdiction n’affecte pas les services et réparations pour les clients ayant déjà acheté les modèles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 avant le 25 décembre. Les utilisateurs actuels de ces modèles peuvent donc continuer à bénéficier d’un support complet.

Face à cette interdiction, Apple explore une variété d’options, à la fois juridiques et techniques, pour remettre ces modèles phares d’Apple Watch sur le marché. Les ingénieurs d’Apple travaillent activement sur un correctif logiciel en réponse à la décision de l’ITC, qui concerne deux brevets détenus par Masimo, une société spécialisée dans les technologies médicales.



Masimo, de son côté, soutient qu’un simple correctif logiciel ne suffirait pas à résoudre le problème. La société affirme que des modifications matérielles seraient nécessaires sur l’Apple Watch pour se conformer pleinement aux exigences de leurs brevets.



Dans une déclaration officielle, Apple exprime sa position sur cette situation :

Chez Apple, nous travaillons sans relâche pour créer des produits et des services qui ont un impact significatif sur la vie des utilisateurs. C’est ce qui motive nos équipes - clinique, conception et ingénierie - à consacrer des années au développement de fonctionnalités de santé, de remise en forme et de bien-être scientifiquement validées pour l’Apple Watch, et nous sommes inspirés par le fait que des millions de personnes à travers le monde ont grandement bénéficié de ce produit. Nous sommes tout à fait en désaccord avec la décision de l’USITC et l’ordonnance d’exclusion qui en résulte, et nous prenons toutes les mesures pour retourner l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux clients aux États-Unis dès que possible.

Le conflit entre Apple et Masimo soulève des questions importantes sur la propriété intellectuelle et la concurrence dans le secteur technologique, en particulier dans le domaine des appareils portables axés sur la santé. Il reste à voir comment Apple naviguera à travers ces défis réglementaires et juridiques pour ramener ses Apple Watch de dernières génération sur le marché américain.