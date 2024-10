L'Apple Watch Series 10 a été démontée par iFixit

Vous le savez depuis le 9 septembre dernier, l'Apple Watch Series 10 présente un nouveau design. Sans être aussi spectaculaire que certains l'avaient prévu, la nouvelle Series 10 est plus fine et dispose d'un écran toujours plus grand. Le reste n'a pas véritablement évolué, à part l'écran OLED grand-angle. Pour en avoir le coeur net, iFixit a publié une vidéo de démontage qui offre un aperçu détaillé de l'intérieur.

Découvrez l'intérieur de l'Apple Watch 10

Le démontage des experts révèle que l'Apple Watch 10 reste un objet technologique très compact, mais que sa conception complexe rend son démontage et sa réparation difficiles. Pour accéder aux composants internes, il faut chauffer l'écran afin de le retirer en raison de l'ajustement serré entre le verre et le cadre métallique - seulement 0,176 millimètre. Cette construction n'est pas faite pour embêter les réparateurs, mais pour renforcer l'étanchéité de la montre.

La vidéo d'iFixit permet notamment de mettre en évidence la batterie de 1,266 Wh de la version 46 mm, dont la capacité est similaire à celle des modèles précédents. La batterie est fixée à l'aide d'un simple adhésif, ce qui la rend relativement facile à remplacer par rapport à d'autres composants. Cependant, l'accès à d'autres pièces, comme le Taptic Engine et les capteurs, nécessite de retirer de nombreux connecteurs et vis, tous de très petite taille. iFixit a également examiné l'écran OLED, et a constaté que, bien qu'Apple revendique des angles de vision améliorés, la structure de l'écran reste assez similaire à celle des modèles précédents. Apple n'a pas eu recours à une technique innovante, elle a simplement intégré un panneau ayant un meilleur angle de vision, tout en diminuant les bordures autour.



Malgré son profil allégé, iFixit a attribué à la Série 10 une note de réparabilité faible de 3 sur 10 en raison de la difficulté d'accès et de remplacement des pièces.

Les autres nouveautés de l'Apple Watch 10

Outre son nouveau design, l'Apple Watch Series 10 offre des haut-parleurs plus puissants, une recharge plus rapide et est disponible dans de nouveaux matériaux et finitions dont le noir de jais. Les prix commencent à 449 € pour la version 42 mm (cf Amazon par exemple), à 479 € pour la version 46 mm en aluminium. Les modèles en titane, qui remplacent l'acier, débutent à 799 €.

Spécifications de l'Apple Watch Series 10

Affichage :

Écran Retina OLED LTPO3 toujours activé

1-2000 nits de luminosité

374 par 446 pixels (42 mm), 416 par 496 pixels (46 mm)

Processeur : Apple S10 System in Package (SiP) avec processeur double cœur 64 bits, avec W3, puce ultra large bande de 2e génération, moteur Neural 4 cœurs

Batterie :

42 mm : jusqu'à 18 heures d'utilisation normale, jusqu'à 36 heures en mode basse consommation

46 mm : 327 mAh, 1,266 Wh, jusqu'à 18 heures d'utilisation normale, jusqu'à 36 heures en mode basse puissance

Système d'exploitation : WatchOS 11

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, baromètre, altimètre permanent, boussole, température (corps), température de l'eau, jauge de profondeur (jusqu'à 6 m)

Connectivité sans fil :

LTE et UMTS dans les modèles cellulaires

GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS

Wi-Fi 4 802.11n

Bluetooth 5.3

Compatibilité : nécessite un iPhone XS ou une version ultérieure avec iOS 18 ou une version ultérieure

Vibrations : Moteur taptique

Caractéristiques diverses :

Résistant à l'eau et à la natation jusqu'à 50 mètres (WR50)

Résistance à la poussière certifiée IP6X

Kit de gymnastique

Apple Pay et Siri

Chargement sans fil Qi

