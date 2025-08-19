L'Apple Watch 2026 pourrait recevoir Touch ID

Apple semble préparer une évolution majeure pour sa montre connectée prévue en 2026. Les premières découvertes dans le code interne de ses systèmes pointent vers l’arrivée de Touch ID, une nouvelle puce plus puissante et un design repensé, marquant ainsi une étape importante pour la prochaine génération d’Apple Watch.

Apple Watch 2026 : Touch ID, vraiment ?

Des lignes de code récemment détectées par MacRumors et initialement révélées par Macworld évoquent la prise en charge de « AppleMesa », le nom de code utilisé par Apple pour Touch ID. Cela suggère que la firme teste actuellement l’authentification biométrique sur ses prototypes. La génération 2025, la future Series 11, ne contient aucune référence à cette technologie.

L’emplacement du capteur demeure incertain : Apple pourrait l’intégrer sous l’écran, à l’instar de certains smartphones Android, ou le loger dans le bouton latéral. Le gain de sécurité pour l’utilisateur serait réel, notamment pour Apple Pay, qui pourrait ainsi disposer d’une vérification biométrique directement sur l’appareil.

Une nouvelle puce S-series : plus de puissance à l’horizon

Le code fait également référence à un nouveau processeur identifié comme « T8320 ». Les puces S9, S10 et même S11 partagent toutes l’identifiant T8310, ce qui laisse penser que cette nouvelle puce constitue une véritable évolution.

2026 : une révision majeure de la gamme Apple Watch

Curieusement, la désignation du futur modèle passe de « Watch7 » (utilisé pour les Series 9 à 11) à « Watch8 », ce qui suggère une rupture plus importante que prévu dans la lignée des designs antérieurs. Cette hypothèse est renforcée par un rapport de DigiTimes indiquant des remaniements substantiels du design dès l’année prochaine.

Modèles concernés

La nomenclature interne laisse apparaître plusieurs déclinaisons potentielles :

N237 : Apple Watch Series 12 (GPS)

: Apple Watch Series 12 (GPS) N238 : Series 12 avec connectivité cellulaire

: Series 12 avec connectivité cellulaire N240 : Apple Watch Ultra 4

Ces modèles seraient tous animés par la nouvelle puce T8320 et pourraient donc embarquer Touch ID. Affaire à suivre.