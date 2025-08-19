L'Apple Watch 2026 pourrait recevoir Touch ID

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)
  • 💬 4 coms
  • 🔈 Écouter

icon apple watchApple semble préparer une évolution majeure pour sa montre connectée prévue en 2026. Les premières découvertes dans le code interne de ses systèmes pointent vers l’arrivée de Touch ID, une nouvelle puce plus puissante et un design repensé, marquant ainsi une étape importante pour la prochaine génération d’Apple Watch.

Apple Watch 2026 : Touch ID, vraiment ?

Des lignes de code récemment détectées par MacRumors et initialement révélées par Macworld évoquent la prise en charge de « AppleMesa », le nom de code utilisé par Apple pour Touch ID. Cela suggère que la firme teste actuellement l’authentification biométrique sur ses prototypes. La génération 2025, la future Series 11, ne contient aucune référence à cette technologie.

L’emplacement du capteur demeure incertain : Apple pourrait l’intégrer sous l’écran, à l’instar de certains smartphones Android, ou le loger dans le bouton latéral. Le gain de sécurité pour l’utilisateur serait réel, notamment pour Apple Pay, qui pourrait ainsi disposer d’une vérification biométrique directement sur l’appareil.

apple watch series 10 aluminum rose gold fluctuation cadran

Une nouvelle puce S-series : plus de puissance à l’horizon

Le code fait également référence à un nouveau processeur identifié comme « T8320 ». Les puces S9, S10 et même S11 partagent toutes l’identifiant T8310, ce qui laisse penser que cette nouvelle puce constitue une véritable évolution.

2026 : une révision majeure de la gamme Apple Watch

Curieusement, la désignation du futur modèle passe de « Watch7 » (utilisé pour les Series 9 à 11) à « Watch8 », ce qui suggère une rupture plus importante que prévu dans la lignée des designs antérieurs. Cette hypothèse est renforcée par un rapport de DigiTimes indiquant des remaniements substantiels du design dès l’année prochaine.

Modèles concernés

La nomenclature interne laisse apparaître plusieurs déclinaisons potentielles :

  • N237 : Apple Watch Series 12 (GPS)
  • N238 : Series 12 avec connectivité cellulaire
  • N240 : Apple Watch Ultra 4

Ces modèles seraient tous animés par la nouvelle puce T8320 et pourraient donc embarquer Touch ID. Affaire à suivre.

4 réactions

GuiJacq - iPhone premium

@Lucas2107fr
Quand le déverrouillage « avec l’iPhone à proximité » ne s’active pas et qu’on est obligé de taper un vieux code. Ce n’est pas la mort bien sûr 😅

19/08/2025 à 20h54

Stevenmtl - iPhone

J’arrive pas à voir à quel point la puce de la Watch est puissante tellement les application non Apple ne sont pas optimisé. Aller sur l’app de ma banque était aussi long sur ma Watch 3 que ma 10.

19/08/2025 à 19h57

Lucas2107fr - iPhone

Quel est l’intérêt ? Sachant que c’est déjà sécurisé car on la porte au poignet sinon Apple Pay serait pas disponible

19/08/2025 à 19h10

GuiJacq - iPhone premium

J’ai envie de dire « enfin ? » naïvement je pensais que ça serait le cas avec ma série 7 haha !

19/08/2025 à 18h55

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles