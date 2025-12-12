La version finale de watchOS 26.2 apporte 4 nouveautés

watchOS 26.2 est désormais disponible pour tous les clients possédant une Apple Watch compatible. Grâce aux notes de version officielles publiées par Apple et aux différentes bêtas que l'on a vu au court des dernières semaines, voici le récapitulatif complet des changements apportés à votre Apple Watch.

Les nouveautés de watchOS 26.2

Apple a déployé aujourd’hui la version finale de watchOS 26.2, après la phase de bêta et la release candidate. La mise à jour est présentée comme contenant « des améliorations et des correctifs », et voici la liste détaillée :

Améliorations du Sleep Score et de ses notifications : les classifications du score de sommeil ont été affinées pour mieux correspondre à la perception réelle de votre nuit. De nouvelles fourchettes de notes ont été introduites. Durant la bêta, ces ajustements se sont révélés bien plus précis et intuitifs.

: les classifications du score de sommeil ont été affinées pour mieux correspondre à la perception réelle de votre nuit. De nouvelles fourchettes de notes ont été introduites. Durant la bêta, ces ajustements se sont révélés bien plus précis et intuitifs. Correction du bug de l’app Musique : l’application ne passait plus automatiquement à la chanson suivante ; ce problème est désormais résolu pour un défilement fluide.

: l’application ne passait plus automatiquement à la chanson suivante ; ce problème est désormais résolu pour un défilement fluide. Alertes de sécurité renforcées (Enhanced Safety Alerts) : une toute nouvelle fonction qui vous prévient en cas de menaces imminentes (inondations, catastrophes naturelles, etc.). Les notifications incluent des cartes des zones concernées et des liens vers des consignes de sécurité détaillées (disponible aux États-Unis pour le moment).

: une toute nouvelle fonction qui vous prévient en cas de menaces imminentes (inondations, catastrophes naturelles, etc.). Les notifications incluent des cartes des zones concernées et des liens vers des consignes de sécurité détaillées (disponible aux États-Unis pour le moment). Modification du partage Wi-Fi pour les utilisateurs européens : afin de se conformer au Digital Markets Act (DMA) de l’UE, Apple change la façon dont les réseaux Wi-Fi sont partagés entre l’iPhone et l’Apple Watch (valable avec iOS 26.2 et watchOS 26.2). Plus d’infos sur le site d’assistance Apple.

En clair, rien de révolutionnaire avec une petite nouvelle fonction (les Alertes de sécurité renforcées), une fonction existante nettement améliorée (Sleep Score), un correctif important (app Musique) et un ajustement réglementaire (partage Wi-Fi en UE).

Comment installer watchOS 26.2

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et posée sur son chargeur. Sur votre iPhone appairé :

Ouvrez l’app Watch

Allez dans Ma montre → Général → Mise à jour logicielle

Suivez les instructions

L’update est compatible avec l’Apple Watch Series 6 et ultérieures, tous les modèles Apple Watch Ultra, et l’Apple Watch SE (2ᵉ génération et plus récentes).



watchOS 26.2 reste une mise à jour ciblée et utile au quotidien. Rendez-vous début 2026 pour watchOS 26.3 !