Apple aurait abandonné le Touch ID sur Apple Watch 12

Alors que des rumeurs persistantes laissaient espérer l’arrivée du Touch ID sur l’Apple Watch Series 12 en 2026, un leaker fiable indique qu’Apple aurait finalement décidé d’abandonner ce projet.

Des questions de coût et d’autonomie

D’après Instant Digital, un leaker chinois au palmarès plus qu'honorable en la matière, Apple aurait renoncé à intégrer Touch ID sur les futures Apple Watch Series 12 et Ultra 4 pour deux raisons principales :

Le coût : Dans un contexte où les prix des composants (notamment la mémoire) augmentent fortement, Apple veut maîtriser ses marges. Ajouter un capteur Touch ID aurait fait grimper le prix de fabrication. L’autonomie : Le circuit nécessaire au fonctionnement du capteur aurait pris trop de place à l’intérieur de la montre, réduisant l’espace disponible pour une batterie plus grande.

Apple préfère visiblement se concentrer sur l’augmentation de la capacité de la batterie et sur l’amélioration des capteurs de santé plutôt que sur le Touch ID.

Un projet qui avait pourtant bien avancé

En 2020, un brevet Apple montrait clairement un Touch ID intégré à la Digital Crown.

En 2025, du code interne (référencé « AppleMesa », le nom interne de Touch ID) laissait penser que la fonctionnalité était en développement pour 2026.

Malgré ces signaux positifs, il semblerait que le projet ait été abandonné en interne.

Une fonctionnalité vraiment utile ?

De nombreux observateurs, dont votre serviteur, estiment que le bénéfice aurait été limité. Déverrouiller l’Apple Watch via l’iPhone associé est déjà très rapide et pratique. Le Touch ID aurait surtout été utile dans les situations où l’iPhone n’est pas à proximité, mais ce cas reste minoritaire.

Ce que l’on attend vraiment sur la Series 12

Apple devrait donc se concentrer sur les nouveautés suivantes (vues la semaine dernière) :

Une nouvelle puce (S12)

Une batterie plus grande

De nouveaux capteurs santé (pour la glycémie ?)

watchOS 27 avec de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence

Qu’en pensez-vous ? Le Touch ID sur Apple Watch vous aurait-il été utile, ou trouvez-vous que ce n’était pas une priorité ?