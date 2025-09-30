Un prototype d'iPad 2 doté de 8 Go abandonné par Apple en 2011

Après le lancement de l'iPad en 2010, Apple a expérimenté un modèle de deuxième génération avec seulement 8 Go de stockage. Un prototype rare, présenté par la chaîne AppleDemoYT, révèle ce modèle inédit.

Seulement 8 Go

Le prototype, identifié comme un iPad 2,4, fonctionne avec le logiciel de test interne d'Apple, SwitchBoard, au lieu d'iOS. Fabriqué en 2011 pour les tests de validation technique, il arbore une étiquette de 8 Go à l'arrière, suggérant des intentions allant au-delà d'un simple test. Contrairement à l'iPad original, qui débutait à 16 Go, Apple n'a jamais commercialisé d'iPad avec moins de stockage.

Des rumeurs de DigiTimes avant le lancement de l'iPad 3 laissaient entendre qu'Apple pourrait proposer un iPad 2 moins cher de 8 Go. Bien qu'Apple ait finalement lancé l'iPad 3 à 499 € et maintenu l'iPad 2 de 16 Go à 399 €, ce prototype confirme l'exactitude de l'information de nos confrères. Apple a probablement jugé que 8 Go étaient insuffisants pour une tablette, d'autant plus qu'il a abandonné les modèles d'iPhone de 8 Go avec l'iPhone 5 de 2012, qui débutait à 16 Go.



Aujourd'hui, les iPhone et iPad d'Apple commencent à 128 Go de stockage, et même à 256 Go pour la gamme iPhone 17. Et l'iPad 11 débute à 409 €, sauf promotion.



Voici la vidéo YouTube en question :