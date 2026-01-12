Apple officialise son partenariat avec Google pour Siri boosté à l'IA

  • auteurNadim Lefebvre
  • Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)
  • 💬 9 coms
apple intelligence iconApple vient de lever le voile sur un partenariat stratégique majeur avec Google. La firme de Cupertino a officiellement confirmé que les modèles Gemini alimenteront les futures versions de Siri et d'Apple Intelligence. Un choix qui marque un tournant dans l'approche d'Apple face à l'intelligence artificielle, alors que la concurrence s'intensifie avec ChatGPT et Claude d'Anthropic.

Un pari technologique assumé

Dans une déclaration transmise à CNBC, Apple justifie ce rapprochement sans détour : "Après une évaluation approfondie, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour nos Apple Foundation Models". Cette franchise contraste avec la discrétion habituelle de la marque sur ses partenariats techniques.

Tim Cook promet le nouveau Siri pour 2026

L'accord s'inscrit dans la durée avec un contrat pluriannuel. Selon les informations de Bloomberg, Apple débourserait près d'un milliard de dollars par an pour accéder aux modèles Gemini. Le modèle utilisé disposerait de 1,2 trillion de paramètres, une puissance de calcul considérable qui devrait transformer l'expérience utilisateur.

siri gemini logo

Siri enfin à la hauteur des promesses

Les utilisateurs d'iPhone pourront découvrir cette nouvelle mouture de Siri courant 2026, probablement avec iOS 26.4 en mars ou avril. Les capacités annoncées à la WWDC 2024 prendront enfin vie : compréhension du contexte personnel, analyse des éléments à l'écran, actions plus poussées dans les applications. Concrètement, vous pourrez demander à Siri des informations sur le vol de votre frère ou sa réservation au restaurant en croisant les données de Mail et Messages.

Ce retard dans le déploiement témoigne des défis techniques rencontrés par Apple. Là où la firme excellait dans l'intégration matériel-logiciel, l'IA générative impose d'autres règles. En s'appuyant sur l'expertise de Google, Apple accélère son rattrapage face à une concurrence déjà bien installée, au prix de l'indépendance.

La valorisation boursière de Google, qui a d'ailleurs dépassé celle d'Apple pour la première fois depuis 2019, illustre l'importance stratégique de l'intelligence artificielle. Ce partenariat redistribue les cartes dans la tech, où les alliances deviennent parfois plus pertinentes que la compétition frontale.

9 réactions

SESEGuettax630 - iPhone

Toutes ces attante pour ca Apple :/

12/01/2026 à 21h14

Stevenmtl - iPhone

@Pascal-68
Je critique pas la qualité du partenariat, je critique la vision d’Apple en mode, publicité mensongère sur la sortie d’un produit pas prêt, puis derrière voir des dirigeants apple aller voir les journalistes pour leur dire en 2024 que c’était prêt a 70% (mais ça ne remplit pas la soit disant qualité Apple). Puis rester en retard pour soit disant finaliser leur propre modele et d’un coup comme par magie Google devient l’option. Un peu lamentable et clairement le message envoyé c’est qu’il ne sont pas capable malgré leur milliers de milliards de dollars de se réinventer.

12/01/2026 à 20h49

gr8guy - iPhone

Apple a utilisé Google Maps pendant des années et qui s’en plaignait?
Apple a.utilise Google Search comme moteur de recherche par défaut, qui s’en plaignait?
La parce qu’ils utiliseraient Gemini ce serait un scandale?
Certains ont manifestement l’indignation à géométrie variable (et/ou la mémoire courte)
😆

12/01/2026 à 19h29

GuiJacq - iPhone premium

Une bel aveu d’échec une fois de plus…
J’espère au moins que ça sera plus rapide que chat GPT utilisé actuellement car ça va 2x plus vite de lancer directement celui-ci plutôt que de perdre son temps en passant par Apple « « Intelligence »… et encore quand Siri ne cafouille pas.

12/01/2026 à 18h56

Pioupiou5 - iPhone

Des annonces, encore des annonces… Pendant ce temps, Siri continue d’accumuler les couacs.

En voiture, l’assistant d’Apple peine toujours à prononcer correctement certains prénoms, y compris les plus courants. Pire, via CarPlay, impossible de répondre aux iMessages ou aux messages WhatsApp, malgré des réglages vérifiés et conformes.

À la maison, le constat n’est guère plus flatteur : depuis une semaine, chaque requête adressée au HomePod est précédée d’un interminable « un instant », suivi d’un « une petite seconde », indépendamment de la qualité de la connexion internet.

Un paradoxe, alors qu’Apple multiplie les promesses autour de l’intelligence artificielle, sans encore parvenir à fiabiliser des usages aussi basiques que l’envoi ou la lecture de messages.

12/01/2026 à 18h16

OzVirtu - iPhone premium

Mdr,  Intelligence Gemini compatible à partir des iPhone 18…lol.

12/01/2026 à 18h10

Packiie33 - iPhone premium

Mdr, attendre 2 ans pour le nouveau Siri pour qu’au final il soit dopé par Gémini, un bien bel aveux d’échec de la part d’Apple

12/01/2026 à 17h57

Pascal-68 - iPhone premium

@Stevenmtl
Faudrait attendre de voir et d’essayer avant de juger !!

12/01/2026 à 17h51

Stevenmtl - iPhone

lol 2 ans de retard pour finalement faire ça….. un peu la honte franchement

12/01/2026 à 17h40

