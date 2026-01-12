Apple officialise son partenariat avec Google pour Siri boosté à l'IA

Apple vient de lever le voile sur un partenariat stratégique majeur avec Google. La firme de Cupertino a officiellement confirmé que les modèles Gemini alimenteront les futures versions de Siri et d'Apple Intelligence. Un choix qui marque un tournant dans l'approche d'Apple face à l'intelligence artificielle, alors que la concurrence s'intensifie avec ChatGPT et Claude d'Anthropic.

Un pari technologique assumé

Dans une déclaration transmise à CNBC, Apple justifie ce rapprochement sans détour : "Après une évaluation approfondie, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour nos Apple Foundation Models". Cette franchise contraste avec la discrétion habituelle de la marque sur ses partenariats techniques.



Tim Cook promet le nouveau Siri pour 2026

L'accord s'inscrit dans la durée avec un contrat pluriannuel. Selon les informations de Bloomberg, Apple débourserait près d'un milliard de dollars par an pour accéder aux modèles Gemini. Le modèle utilisé disposerait de 1,2 trillion de paramètres, une puissance de calcul considérable qui devrait transformer l'expérience utilisateur.

Siri enfin à la hauteur des promesses

Les utilisateurs d'iPhone pourront découvrir cette nouvelle mouture de Siri courant 2026, probablement avec iOS 26.4 en mars ou avril. Les capacités annoncées à la WWDC 2024 prendront enfin vie : compréhension du contexte personnel, analyse des éléments à l'écran, actions plus poussées dans les applications. Concrètement, vous pourrez demander à Siri des informations sur le vol de votre frère ou sa réservation au restaurant en croisant les données de Mail et Messages.

Ce retard dans le déploiement témoigne des défis techniques rencontrés par Apple. Là où la firme excellait dans l'intégration matériel-logiciel, l'IA générative impose d'autres règles. En s'appuyant sur l'expertise de Google, Apple accélère son rattrapage face à une concurrence déjà bien installée, au prix de l'indépendance.

La valorisation boursière de Google, qui a d'ailleurs dépassé celle d'Apple pour la première fois depuis 2019, illustre l'importance stratégique de l'intelligence artificielle. Ce partenariat redistribue les cartes dans la tech, où les alliances deviennent parfois plus pertinentes que la compétition frontale.