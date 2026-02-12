Les limites d’utilisation de l’IA dans Apple Creator Studio sont très basses

Lors du lancement de l’abonnement Apple Creator Studio (ACS), le mois dernier, Apple a indiqué que les fonctionnalités IA permettaient de produire au minimum 50 présentations Keynote par mois (chacune comportant environ 8 à 10 diapositives), ainsi que 50 images générées et des notes de présentation pour jusqu’à 700 diapositives. Mais la réalité semble bien optimiste.

Pourquoi des limites d'utilisation sur un service payant ?

Ces limites vous semblent incongrues sur un service payant ? Elles concernent les fonctionnalités reposant sur des services externes (notamment OpenAI), comme la génération complète de présentations à partir d’un plan, le nettoyage de diapositives, la génération d’images, etc., dans Keynote, Pages et Numbers.

Pourtant, les retours d’utilisateurs réels montrent que ces limites paraissent beaucoup plus restrictives en pratique, particulièrement pour Keynote. Le développeur et chercheur en sécurité Steve Troughton-Smith a mis en évidence un contraste frappant : Il s’est d’abord enthousiasmé pour l’intégration de Codex dans Xcode (l’agent IA de codage), qui a construit de manière autonome une application UIKit complète de type « timeline » : modification de fichiers, changements progressifs, sans qu’il n’écrive une seule ligne de code manuellement. Ce processus n’a consommé que 7 % de sa limite d’utilisation hebdomadaire de Codex.



En comparaison, une seule présentation Keynote a utilisé 47 % de sa limite mensuelle d’Apple Creator Studio. Dans d’autres cas, il rapporte qu’environ 20 diapositives, quelques images et un nuage de mots ont consumé 42 % de l’allocation mensuelle.



Résultat : en pratique, il semble possible de créer seulement environ 2 présentations complètes par mois avant d’atteindre la limite - très loin des 50 promises (même en tenant compte des exemples d’Apple avec des présentations très courtes de 8-10 slides).



Comme vous pouvez le constater, cette différence est contre-intuitive : des tâches lourdes et complexes comme la création d’une application entière dans Xcode consomment beaucoup moins de quota que la génération d’une simple présentation dans Keynote. Pourtant, dans les deux cas, c'est OpenAI qui se charge du traitement.

Comment vérifier sa consommation d'IA ?

Pour vérifier votre propre consommation :

Sur Mac : Dans Pages, Numbers ou Keynote, cliquez sur le nom de l’application dans la barre de menus → Intelligence Features → Show Usage Status (Afficher l’état d’utilisation).

Sur iPhone/iPad : Ouvrez l’une de ces apps → touchez le bouton Plus → Intelligence Features → Show Usage Status.

Si vous êtes abonné à Apple Creator Studio, à 12,99 € par mois, n’hésitez pas à vérifier votre pourcentage actuel et à partager votre expérience : quels types de projets avez-vous testés ? Combien de quota cela a-t-il consommé ?