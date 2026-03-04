Apple Studio Display XDR : l'écran qui veut séduire les radiologues

Apple ne s'adresse plus uniquement aux créatifs. Avec son nouveau Studio Display XDR à 3 499 €, la firme de Cupertino fait une entrée remarquée dans l'imagerie médicale professionnelle, un secteur jusqu'ici dominé par des équipements ultra-spécialisés et bien plus coûteux.

DICOM et Medical Imaging Calibrator : les clés de voûte

La grande nouveauté de cet écran, c'est la prise en charge native du standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), la norme internationale qui régit les images médicales. Couplée à un nouvel outil logiciel baptisé Medical Imaging Calibrator, cette compatibilité permet au Studio Display XDR d'être utilisé directement pour la radiologie diagnostique.

Concrètement, un radiologue peut basculer d'un simple clic entre le mode d'affichage standard et le mode radiologique, sans jongler entre plusieurs écrans. Apple cible ici une vraie douleur du quotidien des praticiens, souvent équipés d'un Mac pour leurs tâches courantes mais contraints d'utiliser un moniteur médical dédié pour l'analyse d'images.

Le calibreur dédié est actuellement en attente d'autorisation auprès de la FDA pour le marché américain. Aucune date de disponibilité internationale n'a été communiquée pour l'instant - et la version française du communiqué officiel d'Apple passe même ce détail sous silence, signe que le lancement restera d'abord cantonné aux États-Unis.

Un rapport qualité-prix qui bouscule le secteur

Face à des références comme le Barco Nio Fusion 12MP, vendu plusieurs fois plus cher, le Studio Display XDR à 3 499 € représente une alternative sérieuse. La fiche technique justifie l'ambition : rétroéclairage mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale, luminosité crête de 2 000 nits en HDR, contraste de 1 000 000:1 et taux de rafraîchissement ProMotion à 120 Hz. De quoi ne laisser passer aucun détail dans une image diagnostique.

Apple poursuit ici une stratégie déjà bien engagée dans la santé, entre l'Apple Watch et ses capteurs cardiaques, et les Mac Studio utilisés pour de nombreux calculs en laboratoire. Intégrer un écran professionnel dans ce même écosystème médical n'est donc pas un virage à 180°, mais une extension logique d'une vision amorcée depuis plusieurs années.



