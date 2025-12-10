Apple Studio Display 2 : puce A19 avec écran 120 Hz ProMotion et HDR

Une nouvelle rumeur basée (une fois de plus) sur du code interne révèle en avance certaines caractéristiques du futur Studio Display 2 d'Apple. Un écran attendu pour 2026 en remplacement de l'ancien modèle qui date d'il y a quelques années.

Apple Studio Display 2 : trois améliorations majeures attendues en 2026

Apple s’apprête à lancer une nouvelle version de son écran Studio Display en 2026, avec des améliorations significatives qui combleront enfin les attentes des professionnels. Depuis son lancement initial, le Studio Display d’Apple est resté inchangé. Mais selon des informations provenant encore une fois du code interne d'iOS 26, la deuxième génération de cet écran premium promet d’importantes évolutions techniques.

La principale nouveauté concerne l’intégration de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran actuel se limite au 60 Hz, ce qui représentait une limitation pour les créatifs et les utilisateurs exigeants. Cette amélioration offrira une fluidité comparable aux derniers MacBook Pro et c'est surtout la norme aujourd'hui sur un écran haut de gamme.

Le support du HDR constitue l’autre grande avancée. Apple devrait abandonner la dalle LCD classique au profit d’une technologie Mini-LED, similaire à celle des MacBook Pro récents. La luminosité pourrait ainsi atteindre 1 000 nits en continu et jusqu’à 1 600 nits pour les contenus HDR, contre seulement 600 nits pour le modèle actuel en SDR uniquement.



Moins spectaculaire mais tout aussi significatif, le nouveau Studio Display embarquera une puce A19, abandonnant l’ancienne A13. Cette évolution permettra d’améliorer le traitement d’image de la webcam intégrée et les fonctionnalités d’Audio Spatial, offrant une expérience globale plus performante.

Apple devrait dévoiler ce Studio Display de deuxième génération courant 2026, probablement aux côtés des Mac Studio équipés de puces M5. Cette mise à jour était attendue depuis longtemps par la communauté, qui espérait voir l’écran évoluer dès 2025.



