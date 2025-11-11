Mophie lance les coques Juice Pack pour iPhone Air et iPhone 17 Pro

Dans une nouvelle initiative pour garder votre iPhone chargé le plus longtemps possible, Mophie a dévoilé ses derniers produits coque-batterie Juice Pack, spécialement conçus pour l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Et la bonne nouvelle, c'est que l'accessoire est moins cher que la batterie MagSafe de l'iPhone Air.

Un accessoire 2-en-1 chez Mophie

En priorisant un design léger pour s'harmoniser avec le profil élancé de l'iPhone Air, son étui Juice Pack dédié intègre une batterie de 2 400 mAh qui offre jusqu'à 60 % de charge supplémentaire en une seule utilisation. Avec une épaisseur de seulement 15 mm, c'est l'option la plus fine de la gamme, garantissant un minimum d'encombrement ajouté.

Du côté des modèles Pro, le Juice Pack pour l'iPhone 17 Pro embarque une batterie de 3 000 mAh, tandis que la version pour iPhone 17 Pro Max monte à 3 600 mAh. Chacun promet un solide gain de 50 % d'autonomie pour ces fleurons gourmands en énergie, avec une épaisseur d'environ 19 mm. Remarquablement, les trois étuis pèsent tous 98 grammes à l'unisson, selon les spécifications de Mophie.



Au-delà des avantages en termes de batterie, ces étuis font office de gardiens robustes pour vos appareils iPhone 17. On retrouve ainsi des bords surélevés pour protéger l'écran des rayures et des fissures, ainsi que des matériaux absorbant les chocs pour résister aux chutes et aux bosses quotidiennes. Un port intégré pour dragonne ajoute une touche de praticité pour les utilisateurs nomades. La charge reste fluide grâce au support de la charge pass-through USB-C : branchez-le, et votre iPhone se recharge en premier avant que l'étui ne suive. Les amateurs d'audio filaire apprécieront également le pass-through USB-C pour les écouteurs.



Le prix ? 99,99 $ pièce, la gamme complète est disponible dès aujourd'hui directement sur le site de Mophie, mais pas encore en France. Nul doute que l'accessoiriste le proposera au niveau mondial. En attendant, sachez qu'il existe des batteries MagSafe ultra fine à moins de 20 euros sur Amazon. N'oubliez pas de parcourir notre sélection de coques pour iPhone Air et iPhone 17.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.