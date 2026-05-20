Ugreen lance des chargeurs "Air" compacts pour iPhone, iPad et MacBook

Ugreen étoffe sa gamme d’accessoires avec plusieurs nouveaux chargeurs pensés pour les utilisateurs de produits Apple. Au programme : des adaptateurs secteur compacts de 45W et 65W, ainsi qu’une nouvelle batterie magnétique Qi2 de 10 000 mAh compatible iPhone.



Avec cette nouvelle offensive, le fabricant vise clairement les utilisateurs nomades à la recherche de solutions de charge plus compactes pour iPhone, iPad ou MacBook.

Un chargeur Nexode Air 65W compact

Premier modèle annoncé : le Ugreen Nexode Air 65W, un chargeur secteur USB-C que la marque présente comme particulièrement adapté aux propriétaires de MacBook Air / Pro.

Son principal argument : un format ultra-compact, pensé pour le transport, tout en conservant une puissance maximale de 65W, suffisante pour recharger rapidement :

un MacBook Air ;

un iPad Pro ;

un iPhone via USB-C ;

ou d’autres appareils compatibles Power Delivery.

Ugreen intègre également sa technologie Thermal Guard, un système de contrôle thermique censé surveiller la température en temps réel afin d’améliorer la sécurité pendant la recharge.

Avec son design minimaliste et sa finition colorée, le chargeur s’inscrit dans la nouvelle tendance des accessoires plus premium, loin des traditionnels blocs blancs ou noirs.

Prix : 38 € sur Amazon (en promotion au lieu de 45 €).

Un Nexode Air 45W Slim encore plus fin

Pour ceux qui cherchent un chargeur encore plus discret, Ugreen lance aussi le Nexode Air 45W Charger Slim.

Comme son nom l’indique, ce modèle mise avant tout sur la finesse. Il devrait séduire les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou même de MacBook Air qui veulent un chargeur peu encombrant dans une sacoche ou une poche.

Avec 45W de puissance, il reste largement suffisant pour la majorité des usages Apple :

recharge rapide d’iPhone ;

alimentation d’un iPad ;

recharge d’un MacBook Air ;

ou charge simultanée d’accessoires USB-C.

Prix : 24 € sur Amazon (en promotion au lieu de 29 €).

Une batterie magnétique Qi2 de 10 000 mAh pour iPhone

L’autre nouveauté concerne la recharge nomade avec la MagFlow Air Magnetic Power Bank 10000mAh.

Cette batterie externe magnétique vise directement les utilisateurs d’iPhone compatibles MagSafe / Qi2.

Parmi ses caractéristiques, on retient surtout :

capacité de 10 000 mAh ;

; certification Qi2 ;

; recharge magnétique sans fil jusqu’à 15W ;

; câble USB-C intégré ;

; second port USB-C ;

cellules ATL, connues pour leur bonne densité énergétique et leur stabilité thermique.

Sur le papier, ce modèle pourrait représenter une alternative intéressante aux batteries MagSafe classiques, notamment pour ceux qui veulent une capacité plus importante sans multiplier les câbles.



Prix : 55 € sur Amazon (en promotion au lieu de 69 €).

Ugreen continue d’étendre sa gamme Air

Cette annonce complète la gamme Air déjà commercialisée par Ugreen. On y retrouve par exemple :

un Nexode Air 65W Charger Slim , plus épais que le nouveau modèle compact ;

, plus épais que le nouveau modèle compact ; une version plus légère de la batterie magnétique MagFlow Air 5000mAh (ma préférée) à 42 euros sur Amazon (promotion).

La stratégie est claire : proposer plusieurs formats selon les besoins, entre charge rapide à domicile, mobilité et recharge d’appoint.

Disponibilité

Les nouveaux accessoires sont déjà disponibles sur Ugreen et Amazon.

Avec l’arrivée du standard Qi2 et la généralisation de l’USB-C sur les iPhone récents, Ugreen continue de se positionner comme l’un des fabricants les plus agressifs sur le marché des accessoires Apple.

Reste à voir si ces nouveaux chargeurs sauront séduire face aux alternatives d’Anker, Belkin, Lisen ou aux accessoires MagSafe plus premium.

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