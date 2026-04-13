Un hub UGREEN pour jouer à la Switch 2 / PS5 / Xbox sur iPad ou iMac en 4K

Votre iMac possède un excellent écran Retina, mais il est souvent limité à macOS. Quant à votre iPad, il n'est pas en reste, mais sous iPadOS. Si les jeux compatibles Apple sont encore quelque peu limités, il existe aujourd’hui une solution simple et efficace pour afficher vos jeux Switch 2, PS5, Xbox, et autres en 4K sur ces appareils. Nous avions vu comment utiliser un iPad en tant qu'écran déporté pour Switch 2, mais là, la qualité est supérieure !

La solution : une carte de capture 4K + une application

Le setup recommandé est le suivant :

Carte de capture UGREEN 4K à 99 € (disponible sur Amazon)

C’est l’un des modèles les plus fiables du marché. Elle supporte la 4K à 60 images par seconde, le HDR, et même jusqu’à 240 Hz (en résolution inférieure).

C’est l’un des modèles les plus fiables du marché. Elle supporte la 4K à 60 images par seconde, le HDR, et même jusqu’à 240 Hz (en résolution inférieure). Sur Mac : l’application UVC Video Capture (disponible sur le Mac App Store, 9,99 €/an avec essai gratuit)

: l’application UVC Video Capture (disponible sur le Mac App Store, 9,99 €/an avec essai gratuit) Sur iPad : l’application Orion (des créateurs de Halide) - gratuite pour l’essentiel, avec un achat unique de 9,99 € pour les options avancées.

Comment ça marche ?

Branchez le câble HDMI de votre Switch 2 (ou PS5, Xbox, etc.) sur la carte de capture UGREEN. Connectez la carte de capture à votre iMac ou iPad via USB-C. Ouvrez l’application (UVC Video Capture sur Mac, ou Orion sur iPad). L’image de votre console s’affiche immédiatement sur l’écran de votre appareil Apple.

Cette solution offre une latence extrêmement faible, quasiment imperceptible. On a pu jouer plusieurs parties de Mario Kart World et Zelda BOTW sur Switch 2 et écran d'iPad Pro sans frustration, idem sur un écran tiers.



Pourquoi c’est intéressant ?

Vous profitez de la qualité d’écran exceptionnelle de votre iMac (souvent 4,5K ou 5K) ou de la grande taille de votre iPad.

C’est particulièrement pratique si vous travaillez à votre bureau et que vous voulez faire une pause jeu sans changer de place.

Vous n’avez pas besoin d’investir dans un écran externe dédié.

Limites et souhaits

Bien sûr, cette solution nécessite du matériel supplémentaire (disponible sur Amazon) et une application tierce. Beaucoup de gens regrettent qu’Apple n’ait toujours pas conservé (et modernisé) le Target Display Mode, qui permettait autrefois d’utiliser un iMac comme simple écran externe via Thunderbolt.



En attendant une solution officielle, cette combinaison carte de capture + application reste la meilleure solution actuelle pour transformer votre iMac ou iPad en écran de jeu 4K pour votre console dernier cri.

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