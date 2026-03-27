PS5 Pro à 900 € et PS5 à 650 € : Sony confirme une hausse de prix dès le 2 avril

Sony vient d'officialiser ce que beaucoup redoutaient : les prix de la PS5, PS5 Pro et PlayStation Portal augmentent à compter du 2 avril 2026. Une nouvelle hausse qui fait mal, dans un contexte économique tendu et à quelques mois d'une des sorties les plus attendues de la décennie. Dès la semaine prochaine, il vous faudra débourser minimum 600 euros pour une PS5 neuve.

Les nouveaux prix en Europe et aux États-Unis

En France, c'est toute la gamme qui prend un coup. Les tarifs passent à :

PS5 (avec lecteur) : 649,99 € (contre 549,99 €)

(contre 549,99 €) PS5 Digital Edition : 599,99 € (contre 499,99 €)

(contre 499,99 €) PS5 Pro : 899,99 € (contre 749,99 €)

(contre 749,99 €) PlayStation Portal : 249,99 € (contre 199,99 €)

Aux États-Unis, les hausses sont comparables : la PS5 standard grimpe à 649,99 $, la Digital à 599,99 $, la PS5 Pro à 899,99 $ et le PlayStation Portal à 249,99 $. Sony justifie ces ajustements par "les pressions constantes sur le paysage économique mondial", sans plus de détails. Une formule vague pour une réalité bien concrète.

Depuis son lancement en novembre 2020 à 499 euros, la PS5 standard a donc pris 30% en six ans. La version sans lecteur, elle, accuse même une hausse de 50%, passant de 399 € à 599 €. Jamais une console n'avait vu son prix augmenter aussi significativement à l'approche de son sixième anniversaire.



On trouve encore cependant quelques promotions sur la PS5 chez Amazon.

Crise de la mémoire, GTA VI et timing sous pression

Derrière cette décision, il y a notamment la crise de la mémoire vive qui frappe l'industrie tech depuis plusieurs mois. Les composants RAM sont devenus plus coûteux pour tous les fabricants, qu'il s'agisse de Sony, de ses concurrents sur PC, ou même d'Apple dont les Mac et iPhone intègrent des puces avec mémoire unifiée directement gravée dans le silicium. Tout le monde subit la pression, mais tout le monde ne la répercute pas de la même façon.

Sony, lui, choisit de faire payer ses utilisateurs. Et le calendrier est pour le moins délicat : GTA VI est attendu à l'automne 2026, exclusivement sur PS5 et Xbox Series (la PS4 n'est pas au programme). Ce blockbuster de Rockstar Games va mécaniquement pousser des millions de joueurs à franchir le pas vers la nouvelle génération. Acheter une PS5 avant le 2 avril permet donc d'économiser 100 euros d'un coup, ce qui n'est pas anodin.

Sony le sait, et la fenêtre pour en profiter est courte : il ne reste que quelques jours. Pour ceux qui hésitaient encore à passer à la PS5 en attendant GTA VI, l'heure du choix a sonné.

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