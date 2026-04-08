Pokémon Champions est disponible sur Nintendo Switch 1 et 2, avant la version mobile

Une nouvelle façon de vivre la folie Pokémon débarque aujourd’hui ! Pokémon Champions, le dernier jeu de combats compétitifs de la franchise, est officiellement disponible sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switchet Nintendo Switch 2. La version mobile (iOS et Android) est quant à elle prévue plus tard dans l’année. Voyons ce qui nous attend.

Un jeu de combats fidèle à l’esprit Pokémon

Pokémon Champions propose des combats au tour par tour qui reprennent les mécaniques classiques de la série : types, talents, capacités, stratégies… Tout est là pour satisfaire les fans de compétitif. Le jeu met l’accent sur la profondeur tactique et la personnalisation des équipes, tout en restant accessible aux nouveaux joueurs. Un Pack Pokémon Champions + Lot de Départ est également disponible dès aujourd’hui. Il inclut le jeu de base ainsi que des bonus supplémentaires pour bien démarrer (objets, Pokémon, etc.).

Bonus pour les joueurs précoces

Les joueurs qui lanceront Pokémon Champions avant le 31 août 2026 recevront dans leur boîte aux lettres :

Un Dracolosse

100 Coupons de Vitesse

De plus, en progressant dans le pass de combat de la première saison, ils pourront obtenir une Dracolossite, permettant à Dracolosse de méga-évoluer en Méga-Dracolosse.



La version Nintendo Switch 2 bénéficie quant à elle de graphismes améliorés par rapport à la version Switch classique.

Pokémon Champions devient le jeu officiel des compétitions

À partir du mois d’avril 2026, Pokémon Champions deviendra la plateforme officielle des Championnats de Jeu Vidéo du programme Play! Pokémon.Les premiers grands événements à utiliser le jeu seront :

Championnats Régionaux d’Indianapolis (29-31 mai)

Championnats Spéciaux de Turin (6-7 juin)

Championnats Internationaux d’Amérique du Nord (12-14 juin)

Championnats du Monde Pokémon (28-30 août)

L’intégration dans les Ligues Pokémon locales dépendra de chaque établissement organisateur.

En résumé

Pokémon Champions est une excellente nouvelle pour les fans de combats compétitifs. Il propose une expérience fidèle à la série tout en étant optimisé pour le jeu en ligne et les tournois officiels. La sortie mobile prévue plus tard dans l’année devrait encore élargir sa communauté avec des milliards de joueurs potentiels sur iPhone, iPad et Android. Le jeu est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ainsi que des guides sur Amazon.



Quel est votre titre Pokémon préféré actuellement sur mobile ? Pokémon Go, Pokémon Unite, Pokémon Pocket ? Un autre ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.