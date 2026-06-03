Pokémon Champions arrive sur iPhone et Android le 17 juin 2026 !

Bonne nouvelle pour tous les fans de Pokémon sur mobile : Pokémon Champions, le jeu de combats ultra-populaire, débarque officiellement sur iOS et Android le 17 juin 2026. Le titre, déjà disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 depuis avril, sera enfin jouable partout.

Cross-save et cross-play complet

Si vous jouez déjà sur console Nintendo, vous pourrez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Il suffit de lier votre compte Nintendo sur la version mobile pour que votre progression, vos Pokémon et vos sauvegardes se synchronisent automatiquement. Le jeu propose également un cross-play complet, vous permettant d’affronter ou de jouer avec vos amis quel que soit leur support : Switch, iPhone, iPad ou Android.

Un vrai jeu de combats à la Pokémon Stadium

Pokémon Champions met l’accent sur les affrontements stratégiques. Vous pouvez importer vos Pokémon via Pokémon Home, y compris ceux capturés dans Pokémon GO, et en recruter de nouveaux directement dans le jeu. Le titre propose plusieurs modes : combats classés, mode casual, salons privés et compétitions en ligne officielles. En remportant des matchs, vous gagnez des points de victoire qui permettent d’améliorer les statistiques de vos Pokémon, de modifier leurs capacités et de débloquer des objets cosmétiques.



Le jeu propose une expérience purement orientée combats, fidèle à l’esprit des jeux Pokémon Stadium et des tournois officiels.

Bonus de lancement : Raichu gratuit + Méga-Évolutions

Tous les joueurs qui se connecteront entre le 16 juin et le 1er septembre 2026 recevront gratuitement :

Un Raichu

Deux Méga-Pierres permettant de le faire Méga-Évoluer en Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y

Une excellente opportunité pour commencer le jeu avec un Pokémon puissant et charismatique.

Disponibilité et compatibilité

Date de sortie : 17 juin 2026

: 17 juin 2026 Plateformes : iOS (iPhone et iPad), Android (Play Store)

: iOS (iPhone et iPad), Android (Play Store) Téléchargement gratuit avec achats intégrés (modèle freemium classique)

Le jeu devrait tourner parfaitement sur les iPhone récents grâce à l’optimisation Apple. Prêts à reprendre du service ? Allez-vous récupérer le Raichu gratuit dès le 17 juin ? Dites-nous en commentaire si vous attendez ce portage mobile avec impatience !

Télécharger le jeu Pokémon Champions