Sorties jeux : Sofie Scout - Road to Poland, POINPY et Club Soko

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Sofie Scout - Road to Poland, POINPY et Club Soko.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Sofie Scout - Road to Poland Sofie Scout - Road to Poland (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.0.15, VO, 45 Mo, iOS 13.0, David James Arnold) Dans ce runner rapide et positif, vous guidez Sofie à travers l’Europe en sautant par-dessus les obstacles pour rejoindre le Jamboree Scout en Pologne, avec des décors de villes emblématiques et une maniabilité intuitive. Ce petit jeu charmant séduit par son concept solidaire (les bénéfices aident de vrais scouts) et son gameplay nerveux parfait pour des sessions courtes, offrant un moment fun et bienveillant. Télécharger Sofie Scout – Road to Poland à 2,99 €





Club Soko Club Soko (Jeu, Casse-tête / Parties rapides, iPhone, v1.0.8, VO, 541 Mo, iOS 26.0, Miracle Tea Studios) Dans ce jeu de puzzle déjanté à la Sokoban, vous placez et organisez des objets pour créer des clubs et espaces sociaux harmonieux, en résolvant des défis de décoration et de gestion d’espace. Ce titre minimaliste séduit par sa simplicité élégante et son gameplay apaisant qui procure une vraie satisfaction créative, idéal pour se détendre en construisant. Télécharger Club Soko à 5,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

POINPY POINPY (Jeu, Parties rapides / Action, iPhone / iPad, v1.1.17, VO, 219 Mo, iOS 16.0, Devolver) Ce vertical scroller mignon vous fait rebondir toujours plus haut en évitant des ennemis adorables, en collectant des fruits pour nourrir une bête affamée et en débloquant de nouvelles capacités pour progresser. Les joueurs apprécient son style coloré et addictif signé du créateur de Downwell, avec un vrai sentiment de progression sans aucune pub ni pression, idéal pour se défouler rapidement. Il n'est donc plus exclusif aux abonnés Netflix. Totalement gratuit. Télécharger le jeu gratuit POINPY

Highway Heroes Highway Heroes (Jeu, Divertissement / Stratégie, iPhone, v2.7.1, VF, 485 Mo, iOS 15.0, Pixel Federation Games) Dans ce jeu de camionnage, vous construisez votre flotte de poids lourds, planifiez des routes rentables aux États-Unis, gérez les contrats et personnalisez vos camions tout en développant votre empire logistique.

Ce simulateur de gestion séduit par sa profondeur stratégique et sa progression idle satisfaisante, qui récompense la planification patiente et offre une belle sensation de croissance d’entreprise. Télécharger le jeu gratuit Highway Heroes

Hypnospace Outlaw Hypnospace Outlaw (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone, v1.02, VO, 939 Mo, iOS 18.1) Dans ce simulateur d’internet des années 90, vous naviguez sur un web fictif rétro pour traquer des infractions, télécharger des apps loufoques, éviter virus et pubs tout en personnalisant votre bureau HypnOS.



Ce titre immersif et humoristique est souvent salué pour son ambiance nostalgique ultra-réussie et son gameplay d’enquête original, une vraie pépite pour les fans de simulation d’époque. Télécharger le jeu gratuit Hypnospace Outlaw

Wish Upon a Cat Wish Upon a Cat (Jeu, Aventure / Divertissement, iPhone, v1.0.2, VF, 135 Mo, iOS 13.0, Odencat Inc.) Ce jeu d’aventure mignon vous fait suivre un chat voyageur entre dimensions, résoudre des énigmes légères et explorer des mondes enchantés dans une ambiance relaxante et poétique. Les joueurs apprécient particulièrement son esthétique charmante et son côté apaisant qui invite à la découverte sans stress, parfait pour une expérience cosy et émotionnelle. Télécharger le jeu gratuit Wish Upon a Cat

Badminton Clash Badminton Clash (Jeu, Sports / Action, iPhone, v4.3.7, VF, 305 Mo, iOS 14.0, SO FUNNY NETWORK) Ce jeu de badminton compétitif vous propose des matchs rapides en temps réel contre des joueurs du monde entier, avec des coups techniques, des power-ups et une progression par saisons.

Les amateurs de sport rapide apprécieront son dynamisme et sa prise en main accessible, offrant des parties intenses et fun même en sessions courtes. Télécharger le jeu Badminton Clash

Townsmen - A Kingdom Rebuilt Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v3.0.1, VF, 811 Mo, iOS 15.0, HandyGames) Ce city-builder médiéval vous permet de construire et gérer un royaume complet, en gérant ressources, habitants et défenses face à des événements et menaces variées.

Ce classique revisité plaît par sa profondeur de gestion et son charme pixel art, avec une courbe d’apprentissage agréable qui récompense la planification à long terme. Télécharger le jeu Townsmen - A Kingdom Rebuilt