Road Redemption Mobile vient faire plaisir aux fans de Road Rash

Ceux qui ont connu Road Rash d'EA du temps des consoles 16-bits seront ravis d'apprendre que son successeur spirituel nous arrive sur mobile. Combinant les courses de motos et les violents combats, les premiers jeux Road Rash des années 90 sont restés gravés dans la mémoire. Malheureusement, alors que la série s'est poursuivie jusqu'à la fin du millénaire, les dernières versions n'ont pas réussi à faire perdurer la magie de ces premiers jeux, et il n'y a pas eu de nouveau jeu Road Rash depuis plus de vingt ans. Il y a près de dix ans, Pixel Dash Studios et EQ-Games ont décidé de prendre les choses en main et de réunir les fonds nécessaires à la production d'un successeur spirituel à cette franchise avec Road Redemption. Officiellement lancé sur les plateformes de bureau à l'automne 2017, avant de faire son chemin vers toutes les consoles majeures environ un an plus tard, le jeu de course de moto s'adapte aux appareils mobiles !

Road Redemption Mobile arrive sur l'App Store

Découvrez la bande-annonce de Road Redemption Mobile pour commencer :



Avec une équipe de développement restreinte, Road Redemption a su captiver une partie des joueurs grâce à son concept toujours aussi jouissif. Le titre n'a laissé personne indifférent, avec d'un côté des fans, et de l'autre, des haters. C'est pourquoi l'équipe derrière Road Redmeption a mis à jour le jeu pendant des années après sa sortie initiale, en aplanissant les angles et en ajoutant une tonne de nouveau contenu. Le moment parfait pour lancer la version mobile, complète et, espérons, sans bug.

Road Redemption est un jeu de course et d'action qui se déroule dans un monde post-apocalyptique dirigé par un dictateur impitoyable. Les fans de Mad Max se sentiront ici chez eux.

Si vous n'avez jamais joué à Road Rash, sachez que le gameplay est ici à peu près identique avec un peu de pilotage, beaucoup de bagarre avec des armes parfois plus que brutales (on est plus dans Twisted Metal que Mario Kart) mais aussi, modernisation oblige, une partie évolution et amélioration, sans oublier la personnalisation des motos et des personnages.



À noter que vous ne prendrez aucun risque en téléchargeant Road Redemption Mobile puisque le jeu est gratuit, avec un achat intégré unique pour débloquer tout le contenu. On peut le tester sans payer, et même connecter une manette MFi.



Actuellement en précommande, le titre de Pixel Dash Studios sortira le 28 septembre !

Télécharger le jeu Road Redemption Mobile