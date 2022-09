Sorties jeux : Bob l'éponge : À table, Road Redemption, Jumbo Airport Story, Beyond the Wall

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Bob l'éponge : À table, Road Redemption, Jumbo Airport Story et Beyond the Wall.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Bob l'éponge : À table (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 174 Mo, iOS 15.0, Netflix) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



À vos fourneaux ! Régalez les clients en servant des plats délicieux dans les restaurants de Bikini Bottom. Quand le capitaine Krabs comprend qu'on peut se faire encore plus d'argent dans l'industrie du fast-food, le restaurateur radin décide d'étendre son empire en ouvrant un stand de petit déjeuner devant la maison de Bob l'éponge. Et qui d'autre que Bob l'éponge lui-même pour aider le capitaine ? Incarnant Bob l'éponge, vous créez, décorez et personnalisez votre établissement à Bikini Bottom afin de servir de délicieux petits plats à vos clients ! Télécharger le jeu gratuit Bob léponge : À table





Time Raiders (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 3,4 Go, iOS 9.0, YOOZOO (SINGAPORE) PTE. LTD.) Plongez dans les profondeurs et explorez les vastes souterrains de l'Est.

Des trésors ? Des monstres ? Qui sait ce qui vous attend...



Faites équipe avec vos alliés pour vaincre les boss !

Rassemblez une équipe digne de confiance et affrontez tous les types de créatures mortes-vivantes et de fantômes. Télécharger le jeu gratuit Time Raiders





Shop Heroes Legends (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.8.0, 392 Mo, iOS 10.0, LTGAMES GLOBAL) Un jour, mené par Jacque, le meilleur ami de ton oncle, tu entres dans sa misérable petite boutique d'équipement. La mauvaise gestion de ton oncle entraîne la quasi-faillite de la boutique. Ta mission est de reprendre la gestion de cette petite boutique vide et de la réanimer, afin de construire un puissant empire de forge et de devenir le magnat le plus légendaire en Argonia. Es-tu prêt pour cette mission ? Un jeu de gestion assez original qui vous propose de devenir la légende du commerce en embauchant, fabricant, agençant, personnalisant et plus encore !



Télécharger le jeu gratuit Shop Heroes Legends





RUNNER: PREAMBLE (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,6 Go, iOS 11.0, Truant Pixel, LLC) PREAMBLE est un roman visuel futuriste qui raconte l'histoire de "Vice", un ancien contrebandier devenu un rouage de l'entreprise sur la colonie de N-351, et les événements qui ont précédé les premiers instants de RUNNER. Avec une narration interactive entièrement parlée par une équipe de vétérans, des images de synthèse à débloquer et une incroyable bande-son vaporwave composée par Fat Bard ! Télécharger le jeu gratuit RUNNER: PREAMBLE





Road Redemption (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 1 Go, iOS 13.0, Pixel Dash Studios) Dirigez un gang de motards dans un voyage épique à travers le pays et une aventure brutale de combat sur route et de rage au guidon !



Si vous avez aimé Road Rash à l'époque, vous allez adorer Road Redemption, un jeu de course et d'action qui se déroule dans un monde post-apocalyptique dirigé par un dictateur impitoyable dans lequel vous devez gagner les courses, à tout prix. Cela signifie que tous les coups sont permis et qu'il faudra déglinguer vos adversaires avec tout ce qui vous tombe sous la main. Pas mal fait, facile d'accès, Road Redemption devient rapidement prenant et jouissif ! Télécharger le jeu gratuit Road Redemption





Dungeon VS Gunner (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 275 Mo, iOS 10.0, Thinh Nguyen Khanh) Des donjons sont soudainement apparus dans le monde entier. Quelle force obscure se cache derrière tout cela ?



Explorez le donjon aléatoire, collectez toutes les armes, esquivez les balles et tirez sur tout le monde. Un gameplay extrêmement amusant, mélange de rogue-like et de shoot'm up avec de superbes graphismes ! Télécharger le jeu gratuit Dungeon VS Gunner





Cut Off From The World (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v12.0, 162 Mo, iOS 10.0, Jean Lionel Darie) Le joueur incarne un personnage qui voulait fuir sa vie compliquée.

Il prépara un plan pour s'échouer volontairement sur une île qu'il avait lui-même repéré sur une carte.

Une fois arrivé sur cette île, le joueur doit apprendre à survivre en remplissant ses besoins de boire, de manger, de se reposer et de dormir.

Il devra améliorer son confort en explorant l'île et aussi faire face à certains évènements.

Un homme appelé Ronald s'échouera lui aussi sur la plage de l'île à cause d'un accident de bateau, il faudra l'aider et le sauver des pirates qui sont à sa poursuite.



Voilà qui devrait vous occuper un certain temps dans ce jeu de survie réalisé par une seule personne. Télécharger le jeu gratuit Cut Off From The World





Nouveaux jeux payants iOS :

Real Bout Fatal Fury (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 184 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Le denier jeu en date de la collection ACA NeoGeo signé SNK et Hamster. Real Bout Fatal Fury est un jeu de combat publié par SNK en 1995.

En utilisant le système précédent comme base, en isolant le bouton de balayage, l'inclusion d'attaques combinées et d'autres éléments tels que les sorties de ring, le style de jeu est encore plus rapide et basé sur le tempo.

Seize combattants s'affrontent pour déterminer qui est le plus fort. Télécharger Real Bout Fatal Fury à 3,99 €





Jumbo Airport Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.12, 277 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Transformez votre jeune aéroport en un point de repère international de renommée mondiale qui regorge de divertissements !



Construis d'abord des installations telles que des bistros et des librairies pour que les visiteurs soient à l'aise.

Mais ce n'est pas tout, il faut également prévoir de quoi se reposer, des zones vertes et mêmes des foires pour occuper les visiteurs.



Des clients satisfaits rendent votre aéroport plus populaire, et attireront encore plus de visiteurs !



Un excellent titre de Kairosoft qui nous propose toujours des petits bijoux. Télécharger Jumbo Airport Story à 5,99 €