Sorties jeux : Tinker Island 2, MY HERO ULTRA IMPACT, Inua - A Story in Ice and Time

Aujourd'hui 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tinker Island 2, MY HERO ULTRA IMPACT, Inua - A Story in Ice and Time.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Mourning Star (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.03, 595 Mo, iOS 11.0, Benjamin Russell) Dans un univers en voie de disparition, un personnage fantomatique et amnésique se retrouve avec le pouvoir de tout restaurer. En brandissant la dernière étoile, ils accomplissent un rituel périlleux pour provoquer un nouveau Big Bang. Au cours d'innombrables cycles, Deah apprend la vie, la mort et sa véritable nature.



- Explorez une douzaine de constellations dans le ciel nocturne, chacune ayant sa propre parabole de science-fiction.

- Relevez le défi en difficulté difficile, ou profitez de la narration sans interruption en mode Histoire. Télécharger le jeu gratuit Mourning Star





Tinker Island 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 142 Mo, iOS 11.0, Tricky Tribe d.o.o.) Es-tu prêt pour l'aventure de survie de ta vie ? Oui, tu l’es !



Tinker Island 2 est de retour – plus grand et meilleur qu'avant ! Rejoins un équipage de survivants sur une île divisée entre deux parties : les villageois et les citoyens qui se battent pour la domination de l'île !



Basé sur le jeu mobile primé Tinker Island, Tinker Island 2 te plonge dans une nouvelle aventure sur une île déserte, remplie de mystères, d'énigmes, de batailles épiques et de questions qui ahurissent même le plus brillants des esprits !



Découvre le mystère de l'île habitée par trois espèces : les villageois, les citoyens et les extraterrestres. Choisis un camp, aide-les dans leurs quêtes et découvre les secrets de Tinker Island 2. Découvre des lieux étranges et combat des créatures ! Télécharger le jeu gratuit Tinker Island 2





Amour de poche (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 395 Mo, iOS 11.0, HyperBeard Inc.) Commence ton aventure remplie de vie et d'amour dans ta maison de poche.



Emménager avec cette personne si spéciale pour toi est l'une des plus excitantes expériences de vie. Nouveau chapitre, nouvelle maison, nouvel animal de compagnie... Qu'est-ce que c'est ? Une pièce vide ? C'est si petit... et si ADORABLE !



Mais il n'y a rien pour dormir ? Pas d'inquiétude ! Ton partenaire a pensé à tout ! Tout est plus simple à quatre mains. Et encore plus avec quatre pattes. Alors, plutôt chien ou chat ? À toi de choisir !



Aménage ton nouveau foyer avec un large choix de mobilier, d'électroménager et de décorations. Personnalise chaque pièce selon tes goûts ou opte pour l'un de nos nombreux ensembles de mobilier. Les options sont sans limites ! Télécharger le jeu gratuit Amour de poche





MY HERO ULTRA IMPACT (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.1, 401 Mo, iOS 13.0, BANDAI NAMCO Entertainment Inc...) My Hero Ultra Impact est un jeu de combat et de collection de héros en 3 contre 3 en arène, des illustrations exclusives de personnages, et plus encore. Il s'agit d'une sorte de mélange entre Pokémon et Final Fantasy Tactics avec une bonne dose de folie et d'humour que l'on retrouve dans le manga original. RPG oblige, un pan entier du jeu repose sur la progression et l'assimilation de techniques de combat.

Télécharger le jeu gratuit MY HERO ULTRA IMPACT





Idle Railway Tycoon (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.25, 117 Mo, iOS 11.0, xiaojian chen) Êtes-vous prêt à construire votre propre empire ferroviaire et à devenir le Tycoon du rail ?



Développez votre avance en tant que chef de gare le plus riche du monde ! Faites fortune avec la gare en fournissant les meilleurs services !



Dans ce jeu, vous pouvez devenir un véritable chef de gare : développez les chemins de fer, améliorez l'efficacité du service, augmentez les revenus de votre magasin... et même arrangez les horaires des trains ! Les trains doivent se diriger vers différentes destinations à différents moments... Mais qu'est-ce qui définit un horaire efficace ? Télécharger le jeu gratuit Idle Railway Tycoon





Nouveaux jeux payants iOS :

KOF 94 ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 168 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) "THE KING OF FIGHTERS '94" a été lancé sur NEOGEO en 1994. Il a donné un nouveau souffle au genre des jeux de combat en mélangeant des personnages populaires des franchises "FATAL FURY", "ART OF FIGHTING" et "IKARI WARRIORS" de SNK dans un énorme tournoi sur invitation.

Les combats uniques à 3 contre 3 et les systèmes complexes de mouvements spéciaux de KOF 94 ont eu un impact considérable sur les jeux de combat ultérieurs. Télécharger KOF 94 ACA NEOGEO à 3,99 €





Inua - A Story in Ice and Time (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,3 Go, iOS 11.0, ARTE Experience) Un jeu mystique dans le grand nord canadien :

Embarquez pour un voyage mystique dans le grand nord canadien dans Inua : a Story in Ice and Time, une aventure narrative en point & click se déroulant à travers plusieurs époques.

Rencontrez Taïna, une journaliste contemporaine déterminée à découvrir la vérité sur la disparition du Terror, l'un des navires de l'expédition Franklin dont le but était d'explorer l'Arctique au XIXe siècle. Son destin est mystérieusement lié à celui de Peter, un jeune cinéaste participant à une expédition militaire dans les années 1950, et celui de Simon, un marin de l'expédition Franklin tentant par tous les moyens de maintenir son équipage en vie.



Dans Inua, votre objectif est d'explorer l’espace et le temps, de manipuler des esprits et de changer l’Histoire. Pour cela, vous embarquez pour un voyage mystique dans le grand nord canadien, une aventure narrative en point & click se déroulant à travers plusieurs époques.



Télécharger Inua - A Story in Ice and Time à 4,99 €





DragonSpear-Ex (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 588 Mo, iOS 10.0, Game2Gather) DragonSphere est un RPG d'action traditionnel à défilement latéral.

Explorez un monde corrompu par le "Nightmare" et combattez de puissants boss avec vos amis.



Si vous tuez le boss, vous pouvez fabriquer des équipements contenant le pouvoir du boss.

De plus, chaque pièce d'équipement a un look unique.

Créez votre propre héros avec un équipement coloré et cool. Télécharger DragonSpear-Ex à 4,99 €