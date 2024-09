Sorties jeux : Ozymandias, Avalar: Tag Team, Soccer Hero et R.A.M.

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Ozymandias, Avalar: Tag Team, Soccer Hero et R.A.M.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Ozymandias (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 394 Mo, iOS 13.0, Goblinz Studio SAS)

Dans Ozymandias, construisez un empire en une seule session, en combinant la profondeur d'un jeu de stratégie 4X avec un format simplifié. Développez-vous, construisez des villes et levez des armées tout en naviguant dans des conditions de victoire aléatoires, offrant de nouveaux défis à chaque partie. Avec ses cartes historiques, ses mécanismes faciles à apprendre et son gameplay distillé axé sur la stratégie, Ozymandias offre une expérience 4X unique. Une sorte de Civilization en miniature. Télécharger Ozymandias à 3,99 €





DQM : Le Prince des ombres (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,1 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (DQM3) offre une expérience divertissante avec ses mécaniques de collection de monstres, son design soigné, et un système de synthèse bien pensé, garantissant plus de 75 heures de jeu. Malgré quelques problèmes de performance et des décisions contestées sur les DLC, le jeu reste solide pour les fans du genre, bien que le mode de batailles en ligne ne soit pas disponible sur les versions Steam et mobile. Télécharger DQM : Le Prince des ombres à 24,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Anipang Matchlike (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.0, 420 Mo, iOS 12.0, Wemade Play Co.,Ltd.) Le continent paisible de Cassetetia est envahi par des millions de gluants après la chute d'un énorme gluant du ciel, poussant la guerrière Ani à les traquer avec courage. Ce match-3 roguelike innovant mélange combats RPG et casse-têtes, offrant des compétences aléatoires et des combats de boss dynamiques à chaque partie. Télécharger le jeu gratuit Anipang Matchlike





Agent Shiboshi (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v0.1.4, 181 Mo, iOS 13.0, Shiba Inu Games, LLC) Dans Agent Shiboshi, traquez les menaçants Shadowcats avec des tirs précis dans ce jeu hyper décontracté, offrant des commandes simples de type « tap » ou « swipe » pour des sessions de jeu rapides. Avec des niveaux infinis, des graphismes pétillants, des skins à débloquer et la possibilité de jouer hors ligne, ce jeu facile à apprendre mais difficile à maîtriser promet une expérience amusante et stimulante. Télécharger le jeu gratuit Agent Shiboshi





Avalar: Tag Team (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v04.52.30, 2 Go, iOS 13.0, Enigma Publishing Limited) Dans Avalar, embarquez pour une aventure de type action-RPG palpitante dans un monde médiéval mystique. Découvrez des combats stratégiques et rapides en formant une équipe unique pour relever les défis des donjons dynamiques. Télécharger le jeu gratuit Avalar: Tag Team





Maple Tale (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3, 493 Mo, iOS 12.1, FIRE DRAGON INTERACTIVE ENTERT...) Ce jeu allie l'art rétro du pixel à l'animation cel-shading pour une expérience visuelle saisissante, tout en offrant un gameplay inactif qui permet aux joueurs d'améliorer facilement leurs personnages et de collecter des récompenses, même hors ligne.



Grâce à des combinaisons de compétences stratégiques, des défis en équipe et des combats de boss passionnants, les joueurs peuvent personnaliser leurs héros et faire équipe avec leurs amis pour vivre des aventures palpitantes. Télécharger le jeu gratuit Maple Tale





Rush Defender (Jeu, , iPhone, v0.1.3, 217 Mo, iOS 13.0, Reflectica Limited) Préparez-vous à une bataille intense dans Rush Defender, où vous devez vous défendre contre des vagues incessantes d'ennemis de plus en plus dangereux à l'aide d'un arsenal puissant et de capacités uniques. Améliorez vos compétences, élaborez des stratégies de défense et survivez à l'assaut pour devenir l'ultime défenseur. Télécharger le jeu gratuit Rush Defender





Pixel Saga: Squad RPG (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.4, 873 Mo, iOS 12.0, HK Happyfun Network Tec Ltd) Dans cet Isekai inversé, suivez l'Overlord à la retraite devenu héros dans une quête pour sauver le monde avec une équipe d'aventuriers disparates, y compris des dieux eux-mêmes. Gagnez des récompenses même hors ligne et maniez des reliques héroïques pour surmonter les défis avec l'aide de puissants alliés. Télécharger le jeu gratuit Pixel Saga: Squad RPG





Soccer Hero (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v6.0.2, 255 Mo, iOS 13.0, Miniclip.com) Découvrez Soccer Hero, un jeu de cartes JcJ mêlant football, stratégie et collection de cartes, où vous incarnez l'entraîneur et composez l'équipe de vos rêves. Fusionnez et améliorez vos cartes de joueur, prenez des décisions stratégiques sur le terrain, et regardez vos joueurs marquer dans un format de jeu automatique pour mener votre équipe à la victoire. Il s'agit d'un mélange relativement original avec un gameplay entre gestion et arcade. Un nouveau titre de Miniclip à ne pas manquer. Télécharger le jeu gratuit Soccer Hero





Echoes of Eternity (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 614 Mo, iOS 12.0, Eagle Information Technology L...) Dans Echoes of Eternity, vous plongez dans un monde de sectes et factions martiales en quête de pouvoir, où vous décidez d'incarner un héros vertueux ou un tyran avide de pouvoir. Grâce aux compétences de légèreté, explorez librement des paysages époustouflants, en sautant sur les toits et marchant sur l'eau, tout en découvrant des trésors et secrets cachés dans ce monde en constante évolution. Télécharger le jeu gratuit Echoes of Eternity