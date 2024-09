Sorties jeux : Balatro, Midnight Girl, Heroes of History, BLEACH Soul Puzzle et Soccer Manager 2025

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Balatro, Midnight Girl, Heroes of History, BLEACH Soul Puzzle et Soccer Manager 2025.



Chaque semaine, comme au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft : les sorties jeux pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Midnight Girl (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.1, 311 Mo, iOS 12.0, Italic ApS) Midnight Girl est un jeu d'aventure en 2D se déroulant dans le Paris des années 60, inspiré des films de cambriolage et des bandes dessinées belges. Monique, une jeune voleuse, fait équipe avec un prisonnier mystérieux pour voler un diamant caché dans un coffre souterrain secret au cœur de Paris. Leur quête les entraîne à travers un monastère catholique, une station de métro parisienne et les Catacombes. Midnight Girl est un jeu interactif unique en son genre, tant sur le plan visuel que des casse-têtes proposés. Un titre magnifique à découvrir de toute urgence ! Télécharger le jeu gratuit Midnight Girl





Goblin Dungeon: Idle Adventure (Jeu, Simulation, iPad, v0.0.1, 547 Mo, iOS 15.0, ALEXPLAY FZCO) Goblin Adventures vous plonge dans l'univers d'un mineur gobelin à la recherche de trésors. Explorez des territoires inexplorés, collectez des ressources précieuses, construisez des structures et améliorez votre équipement. Le jeu propose des rencontres avec des PNJ mystérieux, des secrets à découvrir, et des ennemis à affronter pour obtenir des trésors. Profitez de lieux variés, de tâches captivantes, d'ennemis uniques, de graphismes 3D immersifs et de la possibilité de jouer hors ligne, sans publicités intrusives. Télécharger le jeu gratuit Goblin Dungeon: Idle Adventure





Soccer Manager 2025 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 894 Mo, iOS 14.5, INVINCIBLES STUDIO LTD) Soccer Manager 2025 est un simulateur de gestion de football qui vous permet de devenir le meilleur entraîneur en dirigeant vos clubs préférés et en gérant des joueurs réels. Avec plus de 90 ligues, 54 pays et plus de 25 000 joueurs sous licence FIFPRO, vous pouvez construire votre équipe de rêve via un marché des transferts réaliste. Le jeu propose un contrôle tactique complet sur votre club, et grâce au nouveau moteur Match Motion, vous pouvez suivre l’action en 3D sur le terrain. Par contre, la première version de l'édition 2025 semble en-deça de l'an dernier en termes de visuels. Il manque des logos, des photos et plus encore. Télécharger le jeu gratuit Soccer Manager 2025





Retro Racing 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 44 Mo, iOS 13.0, Mr Qwak Limited) Retro Racing 2 est un jeu de course rétro qui recrée l'atmosphère des titres des années 80-90 avec une vue de dessus. Choisissez parmi plusieurs voitures, chacune ayant des caractéristiques de performance uniques, et affrontez des circuits variés et des environnements difficiles. Collectez des power-ups pour améliorer la vitesse, l'accélération, les pneus ou obtenir un boost Nitro instantané pour grimper au sommet du classement. Avec des graphismes stylisés et un gameplay parfaitement calibré, Retro Racing 2 offre une expérience nostalgique mais rafraîchissante pour les amateurs. Attention, il faudra payer pour débloquer la totalité du jeu. Télécharger le jeu gratuit Retro Racing 2





Balatro (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 135 Mo, iOS 13.5, Playstack Ltd) Balatro est un jeu de cartes addictif qui combine des éléments de solitaire et de poker tout en offrant une manière inédite d'enfreindre les règles. L'objectif est de renforcer vos mains de poker pour battre les boss et leurs blindes. Trouvez des jokers qui modifient le jeu, créez des combos impressionnants et accumulez assez de jetons pour vaincre des boss difficiles. Explorez des jeux bonus cachés tout en progressant. Plus de 150 cartes et plusieurs modes de jeu pour ce titre qui a connu un franc succès sur PC et consoles. Télécharger Balatro à 9,99 €





Merge Hamster (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 183 Mo, iOS 12.0, DAERI SOFT) Merge Hamster est un jeu de fusion où vous recrutez et améliorez des hamsters pour protéger leur forêt contre une force maléfique. Combinez des armes, utilisez des compétences stratégiques et améliorez la forteresse pour vaincre les ennemis et assurer la victoire des hamsters. Télécharger le jeu gratuit Merge Hamster





Village féerique (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 354 Mo, iOS 12.0, HyperBeard Inc.) Rencontrez les poucettes, de petits êtres magiques à la recherche d'un foyer, et aidez-les à s'installer dans un village fantastique en pleine Forêt des Fées. Construisez des maisons, développez le village, accueillez de nouveaux habitants et envoyez les poucettes en expédition pour collecter des trésors et découvrir de nouvelles destinations. Télécharger le jeu gratuit Village féerique





Heroes of History (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.8, 885 Mo, iOS 13.0, InnoGames) Heroes of History est un jeu de stratégie à la Age of Empire où les joueurs débutent à l'âge de pierre et développent une petite colonie en métropole à travers les âges, guidés par Albert Einstein dans une campagne pour sauver l'humanité. En mode PvP, plus de 70 héros historiques et mythologiques, comme Hercule et Jeanne d'Arc, s'affrontent dans des batailles en temps réel, tout en offrant une expérience immersive de construction de ville et de voyages dans le temps. C'est beau, complet et traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Heroes of History





Triumph: GO Infinite (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.2, 293 Mo, iOS 13.0, N3TWORK Inc.) Dans Triumph, un RPG fantastique, vous devez former une équipe avec vos amis pour sauver le monde en affrontant des boss épiques et en explorant des royaumes magiques. Recrutez des héros légendaires de différentes factions, découvrez de puissants équipements pour renforcer vos héros, et préparez-vous à des combats intenses contre un mal ancien menaçant de détruire toute vie. Télécharger le jeu Triumph: GO Infinite





Knights Go (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.1, 877 Mo, iOS 12.0, Qcplay Limited) Knights Go est un jeu d'action vertical où vous contrôlez tout d'une seule main grâce à des tapotements et des glissements simples. Combinez une centaine d'armes pour créer des combos uniques, personnalisez vos compétences et développez votre propre style de combat. Choisissez parmi cinq chevaliers, chacun avec son propre style et talents exclusifs. Profitez d'un gameplay accessible, sans stress, avec des niveaux générés aléatoirement et des combats toujours variés. Télécharger le jeu gratuit Knights Go





BLEACH Soul Puzzle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 236 Mo, iOS 13.0, KLab Inc.) BLEACH Soul Puzzle est un jeu de puzzle simple et addictif où vous devez associer 3 pièces pour les faire disparaître, inspiré du célèbre manga et anime BLEACH. Le jeu propose des versions miniatures adorables des personnages du manga, avec de nombreux objets exclusifs à l'univers pour éliminer des pièces en masse et débloquer des mécanismes amusants.



Pour les fans de la licence et de Candy Crush. Télécharger le jeu gratuit BLEACH Soul Puzzle





Nouveaux jeux payants iOS :