Sorties jeux : Elderand, Soccer Manager 2024, Underground Blossom et Colossal Cave 3D

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Elderand, Soccer Manager 2024, Underground Blossom et Colossal Cave 3D.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Colossal Cave 3D (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.23004, 1,9 Go, iOS 12.0, Cygnus Entertainment, LLC) Embarquez pour un voyage intemporel à travers un vaste réseau de grottes regorgeant de trésors, de créatures, de labyrinthes et d'énigmes qui défient l'imagination. Ce grand-père des jeux d'aventure vous mettra à l'épreuve et titillera vos compétences en matière de résolution de problèmes à mesure que vous découvrirez son intrigue et ses secrets. Par le biais d'essais et d'erreurs astucieux, vous ramperez dans des passages étroits, rencontrerez des cavernes impressionnantes, collecterez des stocks, localiserez des trésors, déjouerez des attaques de nains, tout en gardant un œil sur le score avant que votre lampe ne s'éteigne. Dépoussiérez vos cartes de Colossal Cave des années 70 ou 80, elles fonctionneront toujours aussi bien. Il s'agit d'un hommage fidèle et inchangé à la conception originale du jeu. Télécharger le jeu gratuit Colossal Cave 3D





PUZZUP AMITOI (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 181 Mo, iOS 12.0, NCSOFT) Découvrez un jeu de match 3, un de plus, où vous avez un contrôle direct sur la direction des blocs, que vous pouvez déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour créer des explosions passionnantes. Rencontrez les adorables poupées Amitoi qui apporteront de la joie à votre expérience de jeu. Profitez d'associations explosives et relevez des défis stimulants avec des gimmicks uniques. Utilisez l'Orbe des vœux pour choisir un Amitoi et gagner des récompenses au fil du temps. Formez une équipe avec les membres de votre clan pour obtenir de meilleures récompenses dans le Tour de la Destinée. Télécharger le jeu gratuit PUZZUP AMITOI





Soccer Manager 2024 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 910 Mo, iOS 14.5, INVINCIBLES STUDIO LTD) Soccer Manager 2024 offre une expérience de gestion de football mobile qui se veut meilleure comme celle des concurrents, Football Manager en tête. Choisissez parmi 900 clubs de football répartis dans 35 ligues à travers le monde, et élaborez votre équipe de rêve en achetant, vendant et gérant de vrais joueurs dont les attributs sont soigneusement répertoriés dans la base de données exclusive Soccer Wiki, alimentée en permanence par des passionnés experts du football. En plus de la gestion de clubs, le jeu vous permet désormais de diriger des équipes nationales dans des qualifications et des tournois internationaux contre des adversaires continentaux et mondiaux. Soccer Manager 2024 vous met aux commandes du football à tous les niveaux. Télécharger le jeu gratuit Soccer Manager 2024





Super Dash - Endless Run (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.5, 119 Mo, iOS 12.0, Abinash Acharya) Entrez dans le monde de Super Dash - Endless Run, un jeu de course sans fin en 3D exaltant qui offre une aventure pleine d'adrénaline mêlant la course sans fin, l'action à grande vitesse et des défis mettant à l'épreuve les réflexes. Franchissez les obstacles et les trous, sentez l'excitation de l'hyperpropulsion alors que vous sprintez à travers des paysages variés tels que des forêts tranquilles, des dunes périlleuses et des espaces luminaux captivants, le tout avec des commandes réactives. Grimpez dans les classements mondiaux, ramassez des gemmes, progressez et vivez une expérience qui nous rappelle un certain Wipeout. Télécharger le jeu gratuit Super Dash - Endless Run





Swords and Sandals Immortals (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, 1018 Mo, iOS 12.0, eGames.com LLC) Préparez-vous à vivre une expérience unique dans Swords and Sandals, avec des combats brutaux au tour par tour où les gladiateurs peuvent être démembrés, manier des armes non conventionnelles comme des guitares et pousser de puissants rugissements. Personnalisez vos gladiateurs à partir de différentes races, en les transformant en géants morts-vivants imposants munis de haches de combat ou en minuscules blobs de gelée munis de canons laser. Grâce à des arbres de compétences profonds et à un large éventail d'armes à fabriquer, vous serez bien équipé pour affronter les défis de l'arène. Cet épisode marque également le retour des automates robotisés de Swords and Sandals III, armés d'une technologie futuriste, ce qui permettra de résoudre le sort du gladiateur de Starbound. Télécharger le jeu gratuit Swords and Sandals Immortals





Wild Runners! (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 358 Mo, iOS 13.0, Bump Games) Wild Runners est un jeu de course 3D multijoueur amusant et innovant où vous pouvez choisir parmi 12 animaux loufoques, débloquer plus de 24 cartes de power-up impressionnantes, et concourir sur des circuits générés de manière aléatoire avec des obstacles et des plates-formes. Explorez quatre environnements sauvages offrant des ambiances variées, collectez des étoiles pour gagner des récompenses, et progressez dans la route des trophées tout en accomplissant des missions hebdomadaires pour débloquer encore plus de récompenses. Télécharger le jeu gratuit Wild Runners!





Nouveaux jeux payants iOS :

Baseball Stars 2 ACA NeoGeo (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.1, 172 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Baseball Stars 2 est un jeu de sport publié par SNK en 1992.

Vivez l'expérience complète avec des graphismes intenses et des annonceurs passionnés !

Il est temps d'assister à des matchs de baseball passionnants ! Utilisez le Power-bat pour envoyer la balle en l'air et faire un home run !

Le système Auto-Fielding permet même aux débutants de profiter de l'intensité du jeu. Télécharger Baseball Stars 2 ACA NeoGeo à 3,99 €





Elderand (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 806 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) Embarquez pour une aventure héroïque dans Elderand, un jeu de type metroidvania qui mettra à l'épreuve votre détermination et vos compétences. Plongez dans cet univers macabre à l'esthétique rétro, où les têtes littéralement tombent. Vous devrez faire preuve de force pour survivre aux combats brutaux et impitoyables contre des créatures terrifiantes. Dans cet environnement obscur et chaotique, la gloire vous attend. Maîtrisez divers outils et pouvoirs mortels, et affrontez d'immenses et terrifiants boss. Explorez un monde inspiré de l'univers de Lovecraft, empli de tourments, d'obscurité, et de folie. Grâce à des éléments empruntés aux jeux de rôle, personnalisez votre expérience en modifiant l'apparence, les compétences, les statistiques et les armes de votre personnage. Dans ce jeu, il n'y a que deux options : tuer ou être tué. Télécharger Elderand à 6,99 €





The Last Game (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.1.4, 66 Mo, iOS 11.0, Frederic Julian) Embarquez pour un voyage périlleux dans cette aventure d'action et de roguelite addictive où vous affronterez des ennemis féroces sur 5 étages difficiles, chacun défendu par 13 boss différents. Au fur et à mesure de votre progression, vous deviendrez plus fort en découvrant plus de 80 objets uniques et de puissantes synergies, ainsi qu'en débloquant sept personnages distincts, chacun ayant son propre comportement. Si vous êtes prêt à relever un défi coopératif, vous pouvez joindre vos forces à celles de 4 amis pour élaborer des stratégies spécifiques au mode multijoueur ; assurez-vous toutefois d'avoir des manettes prêtes pour le mode multijoueur. Même si vous risquez de mourir fréquemment, vous débloquerez des objets de départ, vous reviendrez plus fort et vous découvrirez la vérité cachée dans les mystères du jeu. Télécharger The Last Game à 1,99 €





Pro Wrestling Manager 2024 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v2024.1, 16 Mo, iOS 16.1, WrestleWorks) Prenez le contrôle de votre promotion de catch dans Pro Wrestling Manager 2024, la suite très attendue de PWM 22 et 23. Ce jeu mobile de gestion du catch offre une expérience intuitive et approfondie. Grâce à la nouvelle version de l'auto-booker, vous pouvez facilement organiser des matchs de rêve, donner la priorité à des rivalités en constante évolution et créer des intrigues captivantes. Le jeu prend également en charge la réservation automatique d'angles et de matchs par équipe, offrant ainsi davantage d'options aux fans de catch désireux de gérer leur propre promotion. Télécharger Pro Wrestling Manager 2024 à 9,99 €





Tangle Tower (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,5 Go, iOS 13.0, SFB Games) Embarquez pour une aventure captivante de résolution de mystères dans un manoir étrange et tordu, où vous découvrirez des indices bizarres, interrogerez des suspects étranges et résoudrez des énigmes uniques. La victime, Freya Fellow, a été assassinée et le principal suspect est une silhouette obscure qui domine son corps sans vie, un couteau à la main. Le hic ? Le suspect est... un tableau. Enquêtez dans les moindres recoins de la tour Tangle, de ses jardins sinistres et énigmatiques à la scène de crime froide et inquiétante située au sommet de l'une de ses deux tours. Saurez-vous percer tous les secrets que recèle la tour Tangle ? Télécharger Tangle Tower à 5,99 €