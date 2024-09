Sorties jeux : Reine des neiges, The Legend of Jaffa Brownie et Olympics Go Paris 2024

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Reine des neiges : Château royal, The Legend of Jaffa Brownie et Olympics™ Go! Paris 2024.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Reine des neiges : Château royal (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v2024.2.0, 510 Mo, iOS 12.0, Budge Studios) Le monde de La Reine des neiges de Disney prend vie dans ce jeu amusant de maison de poupée : Disney Frozen Royal Castle ! Les parents peuvent s'amuser avec leurs enfants en jouant avec Anna, Elsa, Kristoff et d'autres poupées de La Reine des neiges, en les habillant, en cuisinant et en explorant la maison interactive. Tout cela est évidemment inspiré des films La Reine des neiges. De nombreux mini-jeux sont inclus. Télécharger le jeu gratuit Reine des neiges : Château royal





The Case of the Golden Idol (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v0.9, 767 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Pour les abonnés Netflix, voici un très bon point & click. The Case of the Golden Idol n'est pas le plus beau, mais son scénario et ses énigmes sont à savourer sans modération. En 1742, une figurine en or dotée de pouvoirs surnaturels tombe entre les mains d'un explorateur à la suite d'un acte odieux. Des décennies plus tard, le trésor continue d'ensorceler ses descendants. Glissez-vous dans la peau d'un détective du XVIIIe siècle pour découvrir la sombre vérité qui se cache derrière une série de décès étranges, et tous liés, qui semblent avoir lieu partout où l'idole passe.



Cette édition Netflix du jeu comprend deux chapitres de préquelle supplémentaires, « L'Arachnide de Lanka » et « Le Vampire lémurois ». Télécharger le jeu gratuit The Case of the Golden Idol





Delusion (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.13, 536 Mo, iOS 12.0, SuperPlanet) La malédiction du sorcier déchu s'est répandue dans le monde entier... Et la flèche a été recouverte par les ténèbres.

Les plus grands héros de l'époque se sont lancés à la conquête de la flèche, mais leur destin n'était pas clair...



Partez en voyage avec votre groupe pour conquérir la flèche !



Bougez, esquivez et attaquez en déployant les héros les plus forts au bon moment.

Trouvez la meilleure combinaison pour atteindre le sommet. Télécharger le jeu gratuit Delusion





Heroes of Crown: Legends (Jeu, Réseaux sociaux / Jeux de rôle, iPhone, v1.3, 474 Mo, iOS 13.0, Ujoy Games Limited) Lorsque l'Élu naîtra, il retrouvera les sept anciennes couronnes perdues, garantissant ainsi que les ténèbres n'empiéteront jamais sur la terre natale.



Heroes of Crown : Legends est un jeu d'aventure en 3D de nouvelle génération. Le jeu utilise la modélisation de nouvelle génération, des scènes vivantes, des effets de particules et le rendu PBR pour créer un design artistique de haute qualité. Le gameplay du jeu, qui contient une aventure fantastique fusionnant de multiples civilisations et des héros légendaires du Netherworld, vous permet de vous embarquer dans votre propre voyage légendaire. Télécharger le jeu gratuit Heroes of Crown: Legends





The Legend of Jaffa Brownie (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 790 Mo, iOS 16.0, Shosha Games) « La légende de Jaffa Brownie » est un jeu d'action et d'aventure en 3D dans lequel vous incarnez Jaffa dans une quête pour trouver le cœur de l'usine et découvrir la vérité sur votre existence. Un jeu mêlant donc plateforme, combats et puzzles, le tout en 3D. C'est plutôt beau et bien pensé ! Télécharger le jeu gratuit The Legend of Jaffa Brownie





Olympics™ Go! Paris 2024 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.3.3, 1,1 Go, iOS 16.0, nWay Inc.) Entraînez-vous comme un champion dans 12 mini-jeux olympiques captivants. Dominez la piscine, maîtrisez le tir à l'arc, et repoussez vos limites en athlétisme. Construisez la ville de vos rêves autour de sites olympiques emblématiques. Ressentez la compétition, la victoire et la satisfaction de créer avec Olympics™ GO ! Paris 2024. Maîtrisez 12 sports olympiques, entraînez-vous dur et concourez pour l'or ! Mini-jeux inclus : Tir à l'arc

Gymnastique artistique

Athlétisme - 100m

Basket-ball

Breakdance

Piste cyclable

Escrime

Golf

Aviron

Tir - Skeet

Skateboard - Parc

Natation - 100m nage libre Télécharger le jeu gratuit Olympics™ Go! Paris 2024





Nouveaux jeux payants iOS :

Legends of Heropolis DX (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v2.29, 57 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) La ville d'Heropolis a été détruite ! Pouvez-vous la reconstruire pour qu'elle redevienne le centre de la justice ?

Faites grandir vos héros, rassemblez vos amis et combattez le mal dans ce jeu de simulation de super-héros.



Dans une ville dévastée par l'infâme Evilcorp, tout espoir semble perdu... mais les flammes de la justice ne s'éteignent pas si facilement. Un héros courageux ne se reposera pas tant que sa ville n'aura pas retrouvé sa gloire d'antan.

Construisez une base secrète, rassemblez des héros de tous horizons et ramenez la paix à Heropolis ! Télécharger Legends of Heropolis DX à 7,99 €