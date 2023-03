Sorties jeux : Street Fighter: Duel, Stuffo the Puzzle Bot et The Legend of Tianding

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Street Fighter: Duel, Stuffo the Puzzle Bot et The Legend of Tianding.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Street Fighter: Duel (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.2, 1,5 Go, iOS 12.0, A PLUS JAPAN Inc.) Vos combattants préférés de tous sont de retour dans un épisode original de la saga Street Fighter. L'occasion de retrouver Ryu, Ken et Chun-Li, mais aussi les autres personnages cultes. Sauf que cette fois, ce n'est pas un jeu de combat typique mais un RPG avec des cartes. Parfaitement conçu pour les écrans tactiles avec des effets saisissants, des animations fluides et une jouabilité optimisée. Les fans seront peut-être déçus des combos automatiques et des mouvements EX faciles à déclencher, mais l'amélioration des personnages donnent une autre dimension à SF Duel. Un titre qui se rapproche d'un certain Dragon Ball Dokan Battle.



Télécharger le jeu gratuit Street Fighter: Duel





Limbus Company (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,1 Go, iOS 11.0, Project Moon Co., Ltd.) Un RPG au tour par tour qui rencontre un jeu de combat en temps réel.



Les batailles se déroulent simultanément, les alliés et les ennemis n'attendant pas leur tour.

Au cours du processus, les compétences de vos alliés et de vos ennemis peuvent se heurter les unes aux autres, ce que l'on appelle une somme. Télécharger le jeu gratuit Limbus Company





Beecarbonize (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 79 Mo, iOS 11.0, Charles Games s.r.o.) Recherchez des technologies de pointe, adoptez des politiques, protégez les écosystèmes et modernisez l'industrie pour réduire les émissions de carbone. Gérez bien vos ressources et vous pourriez survivre.



Favoriserez-vous les réformes industrielles, la protection de la nature ou les initiatives des populations ? Il existe de nombreuses façons de résoudre le problème du changement climatique et de réduire la pollution. Mais sauver la planète n'est pas une tâche facile. Plus vous produisez d'émissions de carbone, plus vous devrez faire face à des événements extrêmes. Télécharger le jeu gratuit Beecarbonize





Tacape (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.4, 320 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) Tacape est un jeu de cartes de type deck-building doté d'éléments roguelite, idéal pour les férus de défis tactiques. Prenez part à des séries de combats, élaborez votre stratégie, améliorez vos cartes et affrontez des créatures folkloriques en cours de route ! Un titre intéressant qui se déroule dans un univers folklorique brésilien ! Télécharger le jeu gratuit Tacape





Gobble It (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 102 Mo, iOS 11.0, Seema Datar) Gobez des quantités égales de nourriture bonne et avariée pour obtenir un score élevé ! Le fait de gober de la nourriture avariée ne réduit pas votre score !



Un jeu simple, gratuit et innovant. Télécharger le jeu gratuit Gobble It





CrimeTrip (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v01.5, 240 Mo, iOS 14.5, Prologue AI) CrimeTrip est un véritable jeu d'aventure criminelle en réalité augmentée du studio Prologue XR.



L'objectif du jeu est de résoudre des affaires non résolues en explorant et en enquêtant sur les scènes de crime en réalité augmentée. Le jeu propose 6 crimes réels, tous basés sur des affaires intelligentes et notoires des années 70 et 80. Les joueurs devront analyser les preuves et les indices pour résoudre les crimes, et au fur et à mesure de leur progression, le jeu devient plus immersif et surréaliste, avec un contenu captivant et un commissariat de police atmosphérique.



Endossez le rôle d'un fan de True Crime chargé d'enquêter sur 6 véritables crimes époustouflants, du casse du siècle aux bombes télévisées, en passant par la vendetta mafieuse, le trafic de drogue, l'assassinat d'un gangster et même un faux bureau de change dirigé par les fédéraux. Télécharger le jeu gratuit CrimeTrip





Nouveaux jeux payants iOS :

Stuffo the Puzzle Bot (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 136 Mo, iOS 11.0, Hapatus Oy) Stuffo est le dernier robot casse-tête coincé dans un monde rempli de petites énigmes. Aidez Stuffo à résoudre les énigmes en utilisant divers blocs pour grimper, pousser et vous téléporter jusqu'à la sortie. Un jeu de puzzle accessible mais intelligent avec 65 niveaux qui permettent de réfléchir mais aussi de se détendre au son des rythmes profonds et de l'atmosphère ambiante de la bande-son originale. Télécharger Stuffo the Puzzle Bot à 3,49 €





Cave Ranger (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 237 Mo, iOS 11.0, Cascadia Games LLC) Lorsque le Bitty Gang vole le gagne-pain de la ville et l'emmène sous terre, un cow-boy solitaire et courageux doit venir à la rescousse. Cave Ranger est un jeu de plateforme rétro inspiré du 8 bits. Sauvez des moutons, combattez des hors-la-loi et affrontez des créatures dangereuses. Avec un fouet et un pistolet à sa disposition, le Cave Ranger doit traverser d'anciennes mines, des réservoirs d'eau et même une scierie ! Il s'agit d'un western léger et décontracté, un bon petit jeu de plateforme. Télécharger Cave Ranger à 2,49 €





EISEN (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.2, 204 Mo, iOS 11.0, HIDEKI HANIDA) EISEN est un MechSimulator qui vous permet de piloter un Mech massif !



Vous commencez par entrer dans une lourde boîte en fer et activez votre Mech.

Pour détruire les Mechs ennemis, non seulement les compétences de pilotage mais aussi les améliorations du Mech sont des éléments stratégiques importants.

C'est à vous de décider quel armement améliorer et comment. Télécharger EISEN à 2,49 €





Real Bout Fatal Fury Special (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 181 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Real Bout Fatal Fury Special est un jeu de combat sorti par SNK en 1997 et ramené à la vie ici par la collection ACA NeoGeo.

Introduisant un tout nouveau système de combat à 2 lignes, un raffinement du système de jauge de puissance,

et l'abolition du système de ring-out, les tactiques de combat de ce système ont été encore améliorées. En plus de Wolfgang Krauser, un total de 19 combattants apparaissent. Télécharger Real Bout Fatal Fury Special à 4,99 €





The Legend of Tianding (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.3, 1,9 Go, iOS 14.0, Another Indie) Incarnez Liao Tianding (alias Liāu Thiam-Ting), justicier de Taipei, recherché par les autorités coloniales japonaises. Dans la peau de ce hors-la-loi légendaire, volez aux riches, nourrissez les pauvres et battez-vous au nom de la justice dans les rues de Taipei au début du XXe siècle. Basé sur des événements, des situations et des personnages réels, The Legend of Tianding explore un lieu et une époque souvent ignorés, et les présente dans le style d'und BD chinoise traditionnelle.



Un jeu d'action magnifiqiue à base de kung-fu et assez technique dans l'ensemble. Le Robin des Bois asiatique ! Télécharger The Legend of Tianding à 7,99 €