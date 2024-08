Sorties jeux : Arranger, GenZD, Kings of the Castle, Legend of the Skyfish 2 et Superliminal

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Arranger, GenZD, Kings of the Castle, Legend of the Skyfish 2 et Superliminal.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Arranger (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 1,4 Go, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Explorez un monde charmant en résolvant des énigmes tactiques en déplaçant des cases, en quête d'un endroit où vous vous sentirez enfin chez vous. Incarnez Jemma, qui quitte son village pour découvrir un monde fascinant mais dangereux, où chaque déplacement modifie l'environnement dans un chaos joyeux et coloré. Avec une grille de jeu unique intégrant combat et exploration, ce jeu de rôle léger et fluide, créé par une équipe de développeurs renommés, offre une expérience captivante sans points d'expérience ni gestion d'inventaire.



Réservé aux abonnés Netflix Télécharger le jeu gratuit Arranger





Dragon Prince: Xadia (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.2, 1,1 Go, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Développé par le studio Wonderstorm, créateurs de la série Netflix primée aux Emmy Awards "Le Prince des dragons", ce jeu de rôle et d'action coopératif se déroule dans le même univers fantastique, intégrant tout l'humour, le charme et les intrigues que les fans adorent. Cette aventure dynamique propose des quêtes et des personnages inédits, prolongeant l'expérience de "Le Prince des dragons" avec de nombreuses heures de divertissement en multijoueur coopératif et une progression RPG captivante.



Abonnement Netflix requis. Télécharger le jeu gratuit Dragon Prince: Xadia





Dungeon Core: Nuclear Abyss (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 91 Mo, iOS 14.0, ULF FILIP KARLSSON) Plongez dans les profondeurs d'un projet d'armement raté en incarnant un Liquidateur de radiations dans Dungeon Core, un dungeon crawler de type roguelike exigeant mais gratifiant. Explorez des niveaux générés de manière procédurale, remplis de pièces à découvrir, d'objets à trouver et d'ennemis à combattre. Améliorez-vous grâce aux mises à niveau permanentes qui resteront avec vous tout au long de votre quête. Parcourez divers environnements souterrains, affrontez mutants et boss, et atteignez l'objectif ultime : détruire le noyau de l'intérieur. Télécharger le jeu gratuit Dungeon Core: Nuclear Abyss





Kings of the Castle (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 105 Mo, iOS 12.0, Frosty Pop) Le succès d'Apple Arcade revient sur l'App Store GRATUITEMENT. AUCUNE PUB. AUCUN IAP. Le dragon Zantorian a emprisonné le prince Rupert dans la tour d'un château sur une île mystérieuse et dangereuse. Lord Baldor envoie la princesse sur place pour enquêter sur ce territoire hostile et inconnu. Incarnez la princesse et faites appel à votre courage, votre force et votre sens de l'orientation pour sauver le prince. Trouvez les clés et les potions nécessaires pour atteindre le sommet de la tour du château. Recueillez des gemmes en chemin afin de payer la rançon et assurer la libération en toute sécurité du prince. Kings of the Castle combine un conte de fées, une chasse au trésor et une course contre la montre à la première personne, le tout dans une ambiance feutrée et colorée. Télécharger le jeu gratuit Kings of the Castle





Metro Blossom: Choice and Dice (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 685 Mo, iOS 12.0, Taewoo Kim) Un TRPG à base de dés.



Un jour, Séoul se remplit d'un pollen inconnu. Les personnes qui ont consommé ce pollen se sont transformées en zombies ressemblant à des fleurs, appelés « Bloomer », et les survivants se sont réfugiés dans le métro. Notre protagoniste, Jin, un lycéen, survit avec sa seule famille, Mary. Cependant, suite à une tragédie inattendue, Jin se perd dans le métro, et Mary est perdue. Jin parviendra-t-il à retrouver Mary saine et sauve ?



Pour retrouver Mary, vous devez voyager le long des lignes de métro, et votre avenir dépend de vos choix, des chemins que vous empruntez et du résultat de vos décisions. Il n'y a qu'un seul avenir pour retrouver Mary.



Dans un monde brisé, il n'y a pas de choix faciles. Vos capacités détermineront le résultat de vos choix. Télécharger le jeu gratuit Metro Blossom: Choice and Dice





Sport King (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.4, 26 Mo, iOS 12.0, Gosiha Pte. Ltd) Les athlètes du monde entier se sont rassemblés pour se disputer des médailles des JO 2024. Il est temps pour vous de les rejoindre et de vous battre pour votre fédération. Vous seul pouvez apporter les victoires à votre territoire et à votre peuple. Il existe de nombreux jeux sportifs. A commencer par le tir à l'arc, le tennis, le ping-pong et le football, à la fois sur iPhone et sur Apple Watch ! Télécharger le jeu gratuit Sport King





Superliminal (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.13.2, 1,9 Go, iOS 14.0, Noodlecake) Superliminal est un jeu de puzzle à la première personne qui utilise la perspective et les illusions d'optique. Les joueurs doivent résoudre des énigmes inattendues en pensant différemment, dans un monde de rêve où tout est possible. Par exemple, un petit objet peut devenir énorme en le tenant en l'air, ou se transformer en autre chose selon l'angle de vue, le tout dans un univers scénarisé unique. Les fans retrouveront une ambiance à la Portal, avec une voix qui donne des consignes et réprimande parfois. Superliminal, optimisé pour les écrans tactiles, est gratuit à l'essai avec un achat intégré pour débloquer le jeu complet à 7,99 €. Télécharger le jeu gratuit Superliminal





Towerful Defense (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.11, 255 Mo, iOS 13.0, Fine Monkeys) Towerful Defense : A Rogue TD est un roguelike de tower defense dans lequel vous contrôlez une seule tour pour lutter contre des hordes d'aliens, en choisissant des compétences et des caractéristiques pour créer des constructions puissantes. Vous êtes le gardien de la dernière tour de la Terre et devez prendre des décisions stratégiques en matière de combat et d'achats pour repousser les envahisseurs. Le jeu propose des courses rapides, différentes tours, des améliorations de compétences et un système équitable de points de contrôle des talents pour gagner et dépenser des points de talent. Télécharger le jeu gratuit Towerful Defense





Zombie Warriors (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2024.1, 191 Mo, iOS 12.0, Genix Lab) Entrez dans une saga épique de zombies avec Zombie Warriors et commandez une armée de morts-vivants de différentes époques, y compris des bêtes préhistoriques, des guerriers spartiates et des cyborgs futuristes. Élaborez des stratégies pour vaincre vos ennemis, améliorez votre horde et mettez à l'épreuve vos prouesses tactiques dans des batailles chaotiques qui se déroulent à différentes époques. Télécharger le jeu gratuit Zombie Warriors





Nouveaux jeux payants iOS :

Alter Age (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 876 Mo, iOS 14.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Explorez un vaste monde en expansion illustré par de superbes pixels, des donjons à énigmes aux donjons à détours ! Récoltez des ingrédients en vous promenant pour préparer des repas, participez à des quêtes spéciales réservées aux enfants et profitez pleinement de chaque recoin du monde d'Alter Age, un RPG tactique à l'ancienne !



Arga s'entraîne quotidiennement pour prouver sa supériorité sur son père, qui détient le titre d'homme le plus fort du monde. Au cours de cet entraînement, il s'est éveillé au métier de « Soul Alter », une compétence unique qui lui permet, ainsi qu'à ses compagnons, de passer de l'état d'adulte à celui d'enfant. Tantôt jeune homme, tantôt garçon, il affronte de grandes épreuves avec ses compagnons.



Modifiez votre équipe dans des combats au tour par tour entre l'état adulte et l'état enfant pour alterner entre les types d'attaque et de soutien ! Utilisez un large éventail de formations et d'éléments, y compris de l'équipement et des compétences passives, pour mener des combats stratégiques. Télécharger Alter Age à 8,99 €





GAROU: Mark of The Wolves (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.2, 197 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) GAROU: Mark of The Wolves est un jeu de combat publié par SNK en 1999, remasterisé pour la collection ACA NeoGeo.

Le fils de Geese Howard, Rock Howard, qui a été élevé par Terry Bogard, est le personnage principal de ce premier épisode d'une nouvelle génération de la série « FATAL FURY ».

De nombreux nouveaux mécanismes de jeu tels que la fonction « Breaking » ont été introduits dans ce chef-d'œuvre de combat acclamé, ce qui donne un jeu avec une variété de stratégies profondes disponibles pour les joueurs. Télécharger GAROU: Mark of The Wolves à 3,99 €





GenZD (App, iPhone, v2024.8.2, 44 Mo, iOS 16.0, Infinite Evolution Technologie...) GenZD permet d'exécuter des jeux utilisant le moteur de jeu open-source idTech 1 pour iOS, et permet d'exécuter ses fichiers de jeu « WAD » ainsi que des fichiers « MOD » développés par la communauté, tous rendus nativement à l'aide de la technologie moderne. Il prend en charge plusieurs fonctionnalités supérieures à celles du moteur original, telles que le rendu 3D moderne, les graphismes sur grand écran, l'éclairage dynamique, un environnement entièrement scriptable, et bien plus encore.



Si vous ne savez pas à quoi cet émulateur peut servir, il s'agit surtout de faire tourner les jeux Doom de Id Software. C'est le moteur du studio utilisé pour les titres Doom.



Veuillez noter que GenZD n'inclut pas de contenu et qu'il doit être fourni par vous. Veuillez utiliser l'application Fichiers pour déplacer ou copier des fichiers dans le dossier GenZD sous « Sur mon iPhone ». Télécharger GenZD à 1,99 €