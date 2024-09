Sorties jeux : A Fragile Mind, Fighters Legacy, Honor of Kings, Vault of the Void, Passpartout 2

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment A Fragile Mind, Fighters Legacy, Honor of Kings, Vault of the Void et Passpartout 2: The Lost Artist.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Dans Passpartout 2, dessinez et vendez des œuvres d'art avec votre chevalet pliable. Explorez la ville des marionnettes, découvrez ses habitants et répondez à leurs commandes, comme créer une publicité pour le restaurant de Steve. Utilisez vos gains pour acheter des fournitures artistiques et des outils uniques, ou investissez dans un studio pour travailler chez vous.

21 lettres par jour. Construisez des mots qui se rejoignent et faites le meilleur score possible. Une fois que vous n'avez plus de lettres ou que vous ne pouvez plus créer de mots, votre partie quotidienne est terminée. Un super jeu de mots, mais pour le moment uniquement en anglais.

Le dernier opus de la série "Astral Stairways" de Firedog Studio ! Ce jeu de survie met l'accent sur la diversité des styles de combat et sur un gameplay réactif, offrant une expérience de combat exaltante et fluide. Explorez des cartes richement détaillées et utilisez le système d'amélioration de l'arbre de compétences pour créer les personnages les plus puissants possibles.

Plongez dans "HexGods", un jeu de stratégie captivant qui met à l'épreuve vos prouesses tactiques et vos compétences en matière de gestion de cartes. Avec plus de 200 cartes uniques, de la banale carte Argent à la rare carte Légende, construisez votre deck ultime pour dominer l'HexArena. Commencez votre voyage avec 48 cartes débloquées et personnalisez votre deck en fonction de vos préférences stratégiques.

Honor of Kings (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v9.4.1.3, 607 Mo, iOS 12.0, Level Infinite)

Honor of Kings, développé par Tencent Timi Studio et édité par Level Infinite, est le jeu MOBA mobile le plus populaire en Chine, et il débarque enfin chez nous. Découvrez toute l'adrénaline d'un Multiplayer Online Battle Arena en 5 contre 5 : des matchs équilibrés, de nombreux modes de combat et une vaste sélection de héros. De plus, Honor of Kings vous invite à participer à des événements eSports mondiaux, idéal pour les compétiteurs.

On aime ses personnages variés et détaillés, sa construction simplifiée, ses contrôles intuitifs et ses graphismes de qualité. Attention, sur les anciens appareils, il y a de nombreux ralentissements.



Le seul vrai souci, c'est que ce titre n'est pas disponible sur PC et Mac, contrairement à des concurrents comme Arena of Valor, ce qui permet d'y passer encore plus de temps.

Télécharger le jeu gratuit Honor of Kings