Sorties jeux : Legend of Mana, HATSUNE MIKU, Evans Remains

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Legend of Mana, HATSUNE MIKU, Evans Remains.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Wonderputt Forever (Jeu, , iPhone / iPad, v0.1.0, 96 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. À vos clubs, prêts, swinguez ! Avec Wonderputt Forever, partez pour un voyage mobile imaginaire à la découverte de parcours de mini-golf insolites et magnifiquement conçus qui évoluent sous vos yeux. Planifiez vos coups attentivement pour jouer des trous uniques.



À chaque niveau terminé, les terrains s'animent et se transforment. Jouez en mode \"Forever\" et amusez-vous en naviguant à travers de nombreux parcours géométriques à mesure que vous débloquez des récompenses.... Télécharger le jeu gratuit Wonderputt Forever





Welcome to My Cave (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.02, 831 Mo, iOS 10.0, ERROR300 GAMES LIMITED) Pouvez-vous gérer avec succès une tribu moderne d'hommes des cavernes pendant 10 ans ? Il est temps de faire vos preuves ! Voici votre chance de diriger une nouvelle tribu d'hommes des cavernes et d'aller encore plus loin dans Welcome to My Cave, un jeu de simulation de tribu mêlant les commodités de la vie moderne à l'âge de pierre !



Construisez votre propre tribu comme bon vous semble ! Un gameplay humoristique et des personnages loufoques. Télécharger le jeu gratuit Welcome to My Cave





Traversées (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.0, 72 Mo, iOS 12.0, National Film Board of Canada ...) Traversées nous convie à une randonnée contemplative dans la nature reposant sur la relation de cause à effet. À l’image du rapport de compromis mutuels qu’entretiennent les humains avec le monde naturel, le jeu consiste à faire avancer un personnage mystique à travers la forêt, la prairie et la toundra, à la recherche de capsules poétiques qui parsèment le paysage.



Une fois activées, les capsules dévoilent les mots que dissimule le vent, insufflant une vie nouvelle à la flore et à la faune environnantes. Des fleurs se mettent à pousser sous les pas du personnage, les arbres nus se couvrent de feuilles, des oiseaux et des papillons apparaissent.



Un jeu qui va vous relaxer ! Télécharger le jeu gratuit Traversées





The Way Home (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.9.3, 236 Mo, iOS 11.0, Myeongjin Shin) Piégés sur une île étrange, Kevin et Cheese luttent pour rentrer chez eux. Il y a aussi des monstres terrifiants et d'autres personnes perdues sur l'île.

Aidez Cheese à rentrer chez lui sain et sauf !



Quelques point clés pour ce Roguelike Dungeon Crawler :

- Les cartes sont générées automatiquement par l'algorithme.

- Vous pouvez profiter de chaque bataille avec un nouveau modèle.

- Dans chaque bataille, le combat se déroule en combinant stratégiquement 15 compétences différentes ou plus.

- Battez les 80 monstres uniques avec des modèles différents. Télécharger le jeu gratuit The Way Home





TerraNova: Strategy & Survival (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.7, 200 Mo, iOS 11.0, Andrei Radu) L'action commence en 2050, lorsque l'humanité par son ignorance a détruit la Terre. La colonie que vous vous apprêtez à développer est le seul salut pour vous et les personnes qui vous ont suivi, ainsi que ceux qui vous rejoindront en cours de route.



L'environnement hostile ainsi que les interactions avec d'autres groupes de personnes rendent l'expérience unique. Vous devrez rechercher et construire l'infrastructure et les bâtiments de la colonie et vous assurer qu'ils ont tous les ressources dont ils ont besoin pour vivre et prospérer. Télécharger le jeu gratuit TerraNova: Strategy & Survival





Red Ball Super Run (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.10, 377 Mo, iOS 12.0, FDG Mobile Games GbR) Alerte rouge !

Les terribles sbires carrés sont de retour et ils ravagent tout sur leur passage. Le monde a grand besoin des Red Ball Super Running Heroes !



Fonce, roule et esquive les obstacles dans cette toute nouvelle aventure passionnante, imaginée par l’équipe responsable du célèbre hit Red Ball 4.

- Parcours les rues avec l’un des 4 super-héros jouables de Red Ball.

- Fonce et esquive les obstacles pour gagner en vitesse.

- Saute sur les ennemis pour les vaincre, à l'instar des précédents jeux Red Ball.

- Explore 4 endroits différents, comme la ville, le port, le métro et l’usine, et d'autres niveaux suivront bientôt ! Télécharger le jeu gratuit Red Ball Super Run





Proxilon Panama Canal (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 50 Mo, iOS 11.0, Greg Duda) Vous en avez assez des problèmes de chaîne d'approvisionnement ? Dites à vos enfants de jouer à "Panama Canal", pour qu'ils deviennent de bons gestionnaires d'expédition ! C'est un jeu pour les esprits rapides, où vous apprenez à contrôler le trafic fou dans un canal de navigation.



Modifiez les niveaux d'eau dans les écluses, changez de voie, ratissez même tous les navires en même temps, alors que des cargaisons de plus en plus urgentes vous arrivent de tous les côtés ! Télécharger le jeu gratuit Proxilon Panama Canal





Knittens (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.176379, 281 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Les chats ont le sens du chic ! Aidez les créatures félines de ce jeu de Match 3 à se mettre sur leur 31 en transformant des pelotes de laine en tenues chat-toyantes. Remplissez les grilles et déclenchez des boosts pour augmenter votre score et gagner de nouvelles pelotes.



Tricotez une collection de tenues miaou-gnifiques pour les grandes occasions et faites ronronner votre chat sur le podium ! Télécharger le jeu gratuit Knittens





HATSUNE MIKU (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.0, 248 Mo, iOS 11.0, SEGA CORPORATION) Laissez-vous emporter par le rythme du nouveau jeu mobile de Hatsune Miku !

Tapez sur les notes au rythme des chansons et collectionnez des cartes de personnages et personnalisez votre groupe de musique !



Partez à la découverte de vos sentiments ! Une mystérieuse chanson nommée "Untitled", sans mélodie ni paroles, circule parmi les jeunes de Shibuya, à Tokyo. Cette chanson débloque l'accès à "SEKAI", un lieu étrange qui permet à chacun de découvrir ses véritables émotions et sa propre chanson.

Jouez avec Hatsune Miku et ses amis virtuels, ainsi qu'avec 20 personnages originaux qui doivent surmonter leurs difficultés grâce au pouvoir de la musique. Télécharger le jeu gratuit HATSUNE MIKU





Fantasy Life Online (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,3 Go, iOS 9.0, Boltrend Games) Fantasy Life Online cherche à poursuivre l'expérience MMO-lite du jeu Nintendo 3DS un style manga plaisant et une musique mémorable.



Embarquez pour un nouveau voyage dans la vie ! Un tout nouveau jeu de simulation RPG est arrivé !



La suite officielle du très populaire jeu sur console "Fantasy Life" de la société de jeux japonaise LEVEL-5 est là pour vous !

Télécharger le jeu gratuit Fantasy Life Online





Dominoes Café (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.5, 51 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Installez-vous confortablement et détendez-vous avec ce jeu de dominos qui propose plusieurs défis réalistes ! Trois modes de jeu classiques

Challenges un contre un ou deux contre deux

Trois niveaux de difficulté Télécharger le jeu gratuit Dominoes Café





Bowling Ballers (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.2, 243 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Dans la plupart des jeux de course sans fin, on évite les obstacles, mais dans ce jeu de bowling, il faut faire tomber le plus d'objets possible. Fun garanti !



Bowling Ballers comprend un mode par niveau. Amusez-vous à tout renverser avec un skateboard, en volant et plus encore ! C'est simple et intuitif ! Télécharger le jeu gratuit Bowling Ballers





Nouveaux jeux payants iOS :

Legend of Mana (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 652 Mo, iOS 13.6, SQUARE ENIX) Partez à l'aventure en quête de l'Arbre de Mana que vous avez vu en rêve et découvrez... une carte du monde déserte ! Lors de vos voyages, vous obtiendrez des reliques spéciales à placer où vous le souhaitez sur la carte pour faire apparaître des villes et donjons au fil de votre progression.



Rencontrez une pléiade de personnages truculents, affrontez des monstres féroces et explorez le vaste monde de Fa’Diel. En outre, la musique a été remaniée pour cette version remastérisée, mais vous pourrez aussi alterner entre la nouvelle bande-son et la bande originale. D'autres fonctionnalités ont été intégrées, dont la possibilité de désactiver les combats aléatoires.

Télécharger Legend of Mana à 21,99 €