Sorties jeux : Legend of Homebody, Jurassic World Primal Ops, Incoherence, HOOK 2, BTS Island

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Legend of Homebody, Jurassic World Primal Ops, Incoherence, HOOK 2 ou encore BTS Island.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

World War Armies (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 527 Mo, iOS 11.0, Hypemasters, Inc.) Voici un jeu de stratégie en temps réel sur la Seconde Guerre mondiale. World War Armies (WWA) est un jeu multijoueur PvP qui mettra à l'épreuve vos capacités de réflexion stratégique et de prise de décision à chaque instant du jeu. Vous devez vous sortir de situations de combat difficiles et affronter votre adversaire en stratégie 1vs1 en ligne multijoueur.



Vous saurez tout sur les tactiques militaires épiques de la Deuxième Guerre mondiale telles que la guerre éclair, la guerre de tranchées et le combat de nuit après avoir mis les mains sur World War Armies. Télécharger le jeu gratuit World War Armies





Stickman Awakens (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4, 1,1 Go, iOS 11.0, ACING SURPLUS (HONG KONG) LIMI...) Stickman Awakens est un tout nouveau jeu de rôle de cartes. Il se situe après League of Stickman II qui a été téléchargé plus d'un million de fois. Un mélange entre les compétences de combat du stickman et le côté stratégique des cartes.

Plus de 70 stickman de 6 factions différentes vous attendent. Créez votre propre équipe, augmentez le niveau de vos stickman et entraînez-les à la suprématie ! Télécharger le jeu gratuit Stickman Awakens





Line Blaster (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.7, 160 Mo, iOS 12.0, Super Smith Bros LTD) Testez votre cerveau dans ce casse-tête physique élégant et relaxant avec plus de 100 niveaux uniques !



Les règles sont simples, dessinez des lignes et des formes pour aider la balle à atteindre la sortie avec des simulations physiques amusantes. Ce ne sera pas facile cependant, il existe une variété de pièges, de dangers et de mécanismes qui vous gêneront. Télécharger le jeu gratuit Line Blaster





Jurassic World Primal Ops (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.12.3, 1 Go, iOS 13.0, Behaviour Interactive Inc.) Jurassic World Primal Ops est un jeu d'action-aventure en vue du dessus avec des... dinosaures. Ce n'est pas surprenant vu son nom. Mais plutôt que d'anéantir cette espèce disparue il y a près de soixante-cinq millions d'années, vous allez devoir vous battre à leurs côtés, pour éviter une seconde extinction. Une très bonne idée pour ce jeu où vous devez faire équipe avec un ou plusieurs dinos ! Chacun d'entre eux possède des caractéristiques propres qui devront être utilisées à bon escient. Télécharger le jeu gratuit Jurassic World Primal Ops





Gun & Dungeons (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 473 Mo, iOS 11.0, Miniclip.com) Dans le nouveau jeu de Miniclip, préparez-vous à entrer dans Chimera 5, un système mondial infesté de monstres, grouillant de toutes sortes de créatures vicieuses, le lieu idéal pour un tournoi de sport extraterrestre à mort.



Les règles sont simples : vous devez survivre dans des donjons traîtres, remplis de hordes de méchants monstres. Si vous arrivez au bout, vous devrez affronter un monstre encore plus puissant. La récompense pour avoir vaincu le boss ? Un énorme tas de butin et... un autre donjon, bien sûr, c'est dire à quel point cette compétition est sinistre !



Le jeu est gratuit mais un système d'énergie est intégré... de quoi faire enrager les allergiques au freemium. Télécharger le jeu gratuit Gun & Dungeons





BTS Island (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 517 Mo, iOS 13.0, HYBE IM Co.,Ltd.) Venez faire une pause sur l'île créée pour la guérison et la relaxation - l'île BTS. Les fans du groupe coréen vont pouvoir apprécier le logo, la conception des personnages ou encore la bande sonore qui ont été offerts par BTS. De nombreux petits détails du jeu ont été façonnés par les membres de BTS pour le rendre encore plus incontournable. Il s'agit principalement de puzzle à résoudre dans un univers enfantin. Télécharger le jeu gratuit BTS Island





Nouveaux jeux payants iOS :

UniverseV: Star Domination (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 557 Mo, iOS 9.0, Rafa Wydra) Votre but, si vous l'acceptez, est de conquérir la galaxie et vaincre la mystérieuse race des anciens dans cet étonnant jeu de stratégie au tour par tour en 2D. Pour ce faire, vous devrez construire vos propres flottes avec différents vaisseaux équipés des modules de votre choix. Votre conquête sera soutenue par des cartes de jeu spéciales, différentes pour chaque race. Ces cartes de jeu peuvent changer radicalement la situation sur le champ de bataille. Télécharger UniverseV: Star Domination à 1,99 €





Turn-based Taylor - Retro RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.1.0, 70 Mo, iOS 9.0, Christopher Schwarz) Taylor est un jeu mobile au look rétro avec un système de combat stratégique au tour par tour.



Vous incarnez le chien Taylor, qui a perdu sa meute et doit la retrouver. Avec l'aide d'un mystérieux PNJ, vous voyagez à travers le pays pour trouver un moyen de retrouver votre meute. Vous collectez des snacks en battant des animaux et avec ces snacks, vous pouvez augmenter vos statistiques, lorsque vous visitez une des coupes d'or. Ces coupes d'or servent de points de contrôle et valent toujours la peine d'être visitées.



Les principales composantes du système de combat sont l'attaque, la défense et la récupération. Utilisez votre endurance pour attaquer et pour vous défendre des attaques, puis récupérez votre endurance. La planification stratégique est importante, car vous ne pouvez pas vous défendre sans endurance.



Un titre mignon et old-school dans son approche. Télécharger Turn-based Taylor - Retro RPG à 1,99 €





Robo Army ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 161 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) ROBO ARMY est un jeu d'action de type beat 'em up sorti par SNK en 1991. Il est ici remis au goût du jour par SNK et Hamster dans la collection ACA NeoGeo.



Partez pour écraser et détruire vos ennemis afin de restaurer la paix sous l'emprise du corps robotique connu sous le nom de Hell Jeed. Collectez des objets pour vous équiper et effectuez une variété d'attaques dans cette bataille exaltante. Télécharger Robo Army ACA NeoGeo à 3,99 €





Legend of Homebody (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.05, 819 Mo, iOS 12.0, SHEN MIAO) Un jeu de gestion pas comme les autres avec des règles simples et claires pour faire progresser votre héros des temps modernes.



Petit guide : Tout d'abord, vous suivez des cours d'art en ligne sur l'ordinateur, puis vous prenez des commandes d'art, économisez de l'argent, suivez des cours pour améliorer vos compétences, et après cela, vous commencez à faire d'autres types de travail.



Ce jeu ne demande pas au joueur de jouer encore et encore. Les joueurs ont juste besoin de compléter les réalisations correspondant à chaque personnage.

PS : Certains textes sont petits et il est recommandé de jouer sur l'iPad. Télécharger Legend of Homebody à 2,99 €





Incoherence (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 737 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) Premier volet de la collection Glitch Broken Dreams, Incoherence plaira à tous les amateurs de jeu d'enigmes bien réalisé, plus de suspens et d'humour. Un point & click très bien ficelé qui vous emporte grâce à une ambiance et une esthétique soignées. Télécharger Incoherence à 3,99 €





HOOK 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 236 Mo, iOS 11.0, Maciej Targoni) Hook 2 est un jeu de puzzle minimaliste qui consiste à démêler des crochets. Si le premier opus vous avez plu, sachez que le développeur a ajouté une dimension supplémentaire au jeu.



Votre tâche est de retirer tous les crochets du plateau en utilisant une variété de mécanismes de jeu que vous découvrirez en jouant. Vous ne trouverez que des puzzles relaxants et minimalistes, sans publicité inutile, sans notation ni même de texte. Télécharger HOOK 2 à 1,99 €