Sorties jeux : Bogey Royale, Monolith, Step Safari et World's End Club

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Bogey Royale, Monolith, Step Safari et World's End Club.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Step Safari (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1658, 116 Mo, iOS 13.0, Locodolo Pty Ltd) Step Safari est un jeu de simulation de marche d'oiseaux où vous naviguerez sur une rivière dangereuse, en évitant les obstacles et en utilisant l'environnement à votre avantage. Avec des contrôles simples, des animations réalistes et une physique amusante, le jeu offre une rejouabilité infinie où vous pouvez défier vos amis et battre vos propres records. Collectez tous les oiseaux uniques tout en essayant de dominer les classements. Un superbe titre qui mérite toute votre attention, de par sa réalisation comme son gameplay. Télécharger le jeu gratuit Step Safari





Bad Credit? No Problem! (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.8, 187 Mo, iOS 12.0, FOORBYTES, LLC) Bienvenue chez Title 4 Cash. Vous êtes agent de prêt sur titre à temps partiel avec 14 jours pour obtenir un poste à temps plein. Examinez les demandes, prenez des décisions cruciales et aidez les clients sous l'œil exigeant de votre patron. Chaque choix peut maintenir une famille dans sa maison ou l'enfoncer dans la difficulté. Survivez votre période d'essai pour débloquer Endless Shift, un mode de survie où le nombre de demandeurs augmente chaque jour. Pourrez-vous équilibrer les exigences de votre patron avec les besoins des clients ? Vos actions définiront votre héritage chez Title 4 Cash. Un titre intéressant mais tout en anglais. Télécharger le jeu gratuit Bad Credit? No Problem!





Ballpins (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 102 Mo, iOS 12.0, Shahar Galukman) Bienvenue à Ballpins, le jeu de Plinko d'inspiration zen qui promet une expérience à la fois relaxante et palpitante à tous les joueurs.

Plongez dans un monde où chaque goutte est un pas vers la sérénité, mêlant l'imprévisibilité d'un jeu de type roguelike à la tranquillité d'un jardin zen.



Ballpins est le compagnon idéal pour une soirée paisible. Avec ses mécanismes simples, vous pouvez regarder les boules tomber en cascade, rebondir sur les quilles et activer les bonus, tout en construisant un impressionnant multiplicateur de score. Télécharger le jeu gratuit Ballpins





Bogey Royale (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v0.2.15, 159 Mo, iOS 14.0, 93bases, LLC) Jouez dix-huit trous en moins de quatre minutes, voilà le défi proposé par Bogey Royale. Ce jeu de golf en 2D offre un gameplay rapide, amusant et addictif. On apprécie son style et surtout son approche particulière seyante sur écran tactile. Jouez sur différents parcours. Faites des compétitions pour obtenir vos meilleurs scores. Tournois multijoueurs, matchs 1v1 et mode bataille royale. Télécharger le jeu gratuit Bogey Royale





BTS Cooking On (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 217 Mo, iOS 13.0, Com2uS Corp.) Embarquez pour un voyage culinaire avec les TinyTAN, les personnages des BTS, et propagez le bonheur dans le monde avec vos plats tout en apprenant de nouvelles compétences en cuisine. Collectionnez des Cartes-photos exclusives des TinyTAN, servez les clients pour obtenir des Cœurs violets, et créez votre livre de chef dans un restaurant saisonnier avec des plats et des concepts adaptés à chaque saison. Télécharger le jeu gratuit BTS Cooking On





Power Rangers Mighty Force (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v0.6.1, 329 Mo, iOS 12.0, Eastside Games) Formez l'équipe ultime de Power Rangers et sauvez Angel Grove de Rita Repulsa ! La magie ancienne de Rita Repulsa a brisé le Morphin Grid, perturbant les pouvoirs des Rangers et permettant à Rita d'invoquer des monstres à travers le temps et l'espace dans Angel Grove des années 90. Mais les Mighty Morphin Rangers ne sont pas seuls – la grille brisée permet à des Power Rangers préférés des fans de toute l'histoire des Power Rangers de se joindre au combat.



Un jeu à réserver aux seuls fans de la série japonaise. Télécharger le jeu gratuit Power Rangers Mighty Force









Tap Fast! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.3, 134 Mo, iOS 13.0, Joao araujo) Tap Fast est un jeu d'arcade gratuit au rythme effréné et au design rétroactif. Votre objectif ? Reproduire des motifs le plus rapidement et le plus précisément possible !



Serez-vous capable de rivaliser avec les plus rapides du monde ? Télécharger le jeu gratuit Tap Fast!





Nouveaux jeux payants iOS :

Monolith (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.11, 2,4 Go, iOS 11.0, Animation Arts Creative Gmbh) Un jeu d'aventure point and click classique qui vous plonge dans une histoire unique et une atmosphère sombre tout en résolvant des énigmes logiques. Accompagnez Tessa et son robot parlant dans leur quête de compréhension de soi et de survie. L'aventure propose 50 lieux dessinés à la main, riches en atmosphère et en détails, avec un doublage complet en anglais et en allemand. Les personnages en 3D et les animations en motion capture ajoutent à l'immersion, tandis que les énigmes logiques basées principalement sur l'inventaire vous occuperont pendant 7 à 9 heures de jeu. Télécharger Monolith à 7,99 €