Oceanhorn: Chronos Dungeon revient sur iOS, Android et PC !

Oceanhorn: Chronos Dungeon s’apprête à débarquer sur iOS, Android et Steam plus tard cette année, marquant la fin de son exclusivité sur Apple Arcade. Ce dungeon crawler en vue du dessus, qui mise sur un style rétro 16-bit et des labyrinthes générés aléatoirement, revisite la franchise Oceanhorn avec une approche colorée, teintée d’une touche nostalgique. Si le genre du hack & slash séduit tant, c’est grâce à l’adrénaline qu'il procure lorsque l'on taille son chemin à travers des hordes d’ennemis, et Chronos Dungeon ne fait pas exception.

Oceanhorn de retour

Vous le connaissez sans doute déjà, car ce charmant roguelite pixelisé figure au catalogue d’Apple Arcade depuis un moment, mais il n'est plus disponible depuis quelques jours. Et pour cause, le jeu de Cornfox s’émancipe enfin de son exclusivité pour arriver sur mobile et Steam, offrant une nouvelle chance aux joueurs de plonger dans son univers.

Prévu dans sa « Golden Edition » – sortie sur Apple Arcade en 2022 – ce portage promet une expérience définitive avec une ville supplémentaire, des PNJ inédits et d’autres enrichissements. Compatible avec un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs et permettant de changer de classe à la volée, Oceanhorn: Chronos Dungeon vous entraîne dans les profondeurs de son labyrinthe éponyme, à la recherche de l’Hourglass Paradigm, une relique qui pourrait altérer un monde fracturé.



Visuellement, son style rétro tient toujours la route des années après sa sortie initiale, prouvant que le pixel art bien maîtrisé ne vieillit pas. Une excellente nouvelle pour les fans et les nouveaux venus.

Les autres Oceanhorn

À ce titre, rappelons que, pour nous, Oceanhorn 2 reste le meilleur jeu d'Apple Arcade à ce jour – avec ses environnements 3D dignes de Zelda Breath of the Wild. Et si vous ne connaissez pas la saga, autant démarrer avec l'excellent premier opus, ci-dessous.

Télécharger Oceanhorn ™ à 7,99 €