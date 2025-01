Lara Croft: Guardian of Light revient sur iOS et Android !

Si vous êtes amateurs de jeux d'exploration où le personnage principal n'a que sa bravoure comme compagnie, alors le dernier portage de Feral Interactive devrait vous plaire. Lara Croft: Guardian of Light sortira sur nos appareils mobiles le 27 février, faisant revenir l'intrépide héroïne de Tom Raider, qui navigue une fois de plus en eaux troubles avec une facilité déconcertante.

Découvrez Lara Croft: Guardian of Light

Dans ce jeu d'aventure de plateforme isométrique, vous allez devoir sauter, rouler et glisser à travers la jungle mexicaine, évitant des pièges mortels et éliminant tous les prédateurs qui ne veulent pas vous laisser passer. Des marais empoisonnés aux essaims de morts-vivants, les défis ne manquent pas, mais pour Lara Croft, ce n'est qu'une journée de travail en plus. Elle a fait ça toute sa vie, et ça se voit !



Si vous nous suivez depuis des années, vous savez probablement que Guardian of Light était déjà disponible sur App Store en 2010. Cependant, cette nouvelle version a été retravaillée et est nettement plus belle !



Regardez la vidéo officielle postée par Feral :



Nous vous recommandons de jouer à Lara Croft and the Guardian of Light sur iOS 17 ou plus. Vous avez besoin de 4 Go d'espace libre sur votre appareil, mais nous vous recommandons au moins le double pour éviter les problèmes initiaux d'installation.

Notre avis sur Lara Croft Guardian of Light

Comme nous l'avons déjà testé sur Nintendo Switch, nous pouvons déjà vous partager notre avis.

A la manière de Lara Croft Go, Lara Croft and the Guardian of Light réinvente la série, s'éloignant du gameplay traditionnel de "Tomb Raider" pour une expérience coopérative de style arcade. Bien que l'histoire soit simpliste, servant principalement de prétexte à des scénarios bourrés d'action, le jeu brille par ses graphismes et sa conception de niveaux complexe.



Lara fait équipe avec Totec pour combattre les ennemis et résoudre des énigmes (oui, toujours ce côté réflexion) dans des paysages sud-américains détaillés. Le gameplay coopératif introduit de nouvelles mécaniques où les capacités uniques des deux personnages sont cruciales pour résoudre les énigmes.



Malgré des problèmes mineurs comme une détection de collision parfois erratique et des dialogues ternes, le charme du jeu réside dans son style arcade engageant, notamment grâce aux défis coopératifs. Sans oublier des armes personnalisables qui ajoutent une touche pimentée.



En clair, c'est un excellent opus qu'on a hâte de découvrir sur iOS et Android, avec ou sans manette.

Compatibilité et téléchargement

Pour profiter du jeu vendu 8,49 €, il faudra avoir iOS 17 minimum et un appareil compatible. Si les modèles plutôt anciens sont supportés, ne vous attendez pas à un rendu aussi net et fluide que sur les derniers iPhone 16 par exemple.



iPhone pris en charge :

iPhone XR ou ultérieur

iPhone SE 2re génération (2020) ou ultérieur

iPad pris en charge :

iPad mini 5e génération (2019) ou ultérieur

iPad Air 3e génération (2019) ou ultérieur

iPad 7e génération (2019) ou ultérieur

iPad Pro 2e génération (2017) ou ultérieur

Télécharger le jeu Lara Croft: Guardian of Light